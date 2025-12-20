Известная украинская блогерша мобилизовалась в ряды ВСУ: где она служит (фото)

Украинская блогерша и ведущая шоу "Ебаут" Нати Гресько присоединилась к рядам ВСУ в начале 2024 года. Знаменитость долго это скрывала, однако теперь думает, что может таким образом привлечь больше поддержки своей бригаде.

Нати Гресько пришла на интервью к Эмме Антонюк. Она рассказала, как решилась на такой шаг.

Нати Гресько служит в ВСУ

"Нигде никогда об этом не говорила, потому что как-то не чувствовала и не видела необходимости в этом, а сейчас решила, что это может полезно сработать для моей службы, поскольку я занимаюсь медийкой и, наверное, со временем все труднее становится скрывать, потому что все равно сарафанное радио работает, где-то кто-то услышал, и все равно большинство знают, что я военнослужащая", — говорит блогерша.

Гресько долго не решалась рассказать о своем решении, ведь чувствовала градус напряжения в обществе.

"Читаю, что пишут люди в интернете, имею возможность наблюдать за реакцией общества и не всегда люди относятся с уважением и почетом к военнослужащим. "В тылу, не на нуле, не в окопе". И чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат конкретно оружие в руках, но которые все равно важны. Поэтому я не чувствовала, что у меня достаточно ресурса, чтобы читать хейт о себе, что я как-то неправильно присоединилась к Силам обороны и как-то неправильно помогаю стране", — рассказывает ведущая шоу "Эбаут".

Відео дня

Гресько после 24 февраля выехала за границу и продолжала там работать в медиа.

Нати Гресько Фото: Instagram

Почему присоединилась к армии

"Чувствовала определенный дискомфорт, что я не проживаю этот опыт в стране, где все происходит", — вспоминает блогерша.

Тогда Нати ушла из медиа.

"Через полтора года я вернулась в Украину, поняла, что я не вижу себя в медиа, которое пишет о городе, моде. Мне хотелось использовать свои скиллы более полезно и направлять их на помощь стране", — говорит Гресько.

Впоследствии Нати присоединилась к проекту, связанному с войском.

Папа блогерши тогда был военнослужащим. Она позвонила ему и поговорила о своем желании мобилизоваться.

Нати Гресько Фото: Instagram

После первых мобилизационных процессов блогерша прошла БЗВП и служит в Киеве.

"Было холодно, спина болела от броника", — вспоминает Гресько.

Недавно блогерша перевелась в 28 ОМБР, где будет заниматься коммуникациями.

А блогерская деятельность только на выходных и в момент отпуска. В частности, Нати жалеет, что меньше времени может проводить с сыном.

Нати Гресько Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский юморист, блогер и стример Кирилл Ганин мобилизовался.

В августе 2025 года музыкант Андрей Бармалий вступил в ряды ВСУ.

Кроме того, певец Александр Кварта присоединился к украинской армии.