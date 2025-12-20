Відома українська блогерка мобілізувалася до лав ЗСУ: де вона служить (фото)

Українська блогерка та ведуча шоу "Ебаут" Наті Гресько долучилася до лав ЗСУ на початку 2024 року. Знаменитість довго це приховувала, проте тепер думає, що може таким чином залучити більше підтримки своїй бригаді.

Наті Гресько прийшла на інтервʼю до Емми Антонюк. Вона розповіла, як наважилася на такий крок.

Наті Гресько служить у ЗСУ

"Ніде ніколи про це не говорила, бо якось не відчувала і не бачила потреби в цьому, а зараз вирішила, що це може корисно спрацювати для моєї служби, оскільки я займаюсь медійкою і, напевно, з часом все важче стає приховувати, бо все одно сарафанне радіо працює, десь хтось почув, і все одно більшість знають, що я військовослужбовиця", — каже блогерка.

Гресько довго не наважувалася розповісти про своє рішення, адже відчувала градус напруги в суспільстві.

"Читаю, що пишуть люди в інтернеті, маю можливість спостерігати за реакцією суспільства і не завжди люди ставляться з повагою і шаною до військовослужбовців. "В тилу, не на нулі, не в окопі". І відчувається багато зневаги до людей, які не тримають конкретно зброю в руках, але які є все одно важливими. Тому я не відчувала, що в мене достатньо ресурсу, щоб читати хейт про себе, що я якось неправильно доєдналася до Сил оборони і якось неправильно допомагаю країні", — розповідає ведуча шоу "Ебаут".

Гресько після 24 лютого виїхала за кордон і продовжувала там працювати в медіа.

Чому долучилася до війська

"Відчувала певний дискомфорт, що я не проживаю цей досвід в країні, де все відбувається", — пригадує блогерка.

Тоді Наті пішла з медіа.

"Через півтора року я повернулася в Україну, зрозуміла, що я не бачу себе в медіа, яке пише про місто, моду. Мені хотілося використовувати свої скіли більш корисно і спрямовувати їх на допомогу країни", — каже Гресько.

Згодом Наті долучилася до проєкту, повʼязаного з військом.

Тато блогерки тоді був військовослужбовцем. Вона зателефонувала йому та поговорила про своє бажання мобілізуватися.

Після перших мобілізаційних процесів блогерка пройшла БЗВП та служить у Києві.

"Було холодно, спина боліла від броніка", — пригадує Гресько.

Нещодавно блогерка перевелася в 28 ОМБР, де буде займатися комунікаціями.

А блогерська діяльність тільки на вихідних та в момент відпустки. Зокрема, Наті шкодує, що менше часу може проводити із сином.

