Рэпер Миша Правильный мобилизовался в Силы обороны: как он объяснил свое решение

Украинский рэпер Миша Правильный добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит базовую военную подготовку.

О своей мобилизации Миша Правильный сообщил 13 января на странице в Telegram. По его словам, он принял решение присоединиться к батальону беспилотных систем "Нахтигаль" 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

"Сейчас нахожусь на БОВП: Бесплатная Успокаивающая Восстанавливающая Практика", — написал рэпер в соцсетях.

Миша Правильный мобилизовался: как рэпер объяснил решение

По словам рэпера, у него было достаточно ресурсов и связей, чтобы не идти на военную службу, и он был зависимым от бытового комфорта и не имел желания проходить военную подготовку, однако осенью 2025 года у него закончилась отсрочка и перед ним встал выбор.

"До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/"я вне политики"/"я гуманист/пацифист" / "все люди одинаковы" / "мы все дети Земли" и тому подобное. Как оказалось, это все очень красивые концепции, но только на бумаге. Ну, потому что война существует независимо от того пацифист я или нет", — сказал Миша.

Он отметил, что должен был мобилизоваться по закону Украины и не хотел "уклоняться, сидеть дома, заказывать доставку и ездить на выступления по схеме лотереи "бусифицируют-не бусифицируют". Рэпер отметил, что посвятил немало своих треков военным-добровольцам.

По его словам, также он получал различные предложения работы с бронированием, от государственной службы до должности учителя музыки в младших классах школы, однако не захотел "покупать белый билет".

"Я представил себе, как сделал это, а потом сел писать очередную "патриотическую вдохновляющую песню". В моем воображении песня не написалась", — заявил рэпер.

Он добавил, что желания сбежать за границу у него также не было.

"Я бывал во многих странах, в некоторых даже посчастливилось по несколько месяцев пожить. То есть есть есть с чем сравнить Украину и, честно, я не знаю что здесь должно произойти, чтобы я поехал", — объяснил Миша Правильный свое решение мобилизоваться по собственному желанию.

