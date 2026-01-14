На Львівщині стріляли в автівку ТЦК: оголошено план перехоплення

У селищі Рудно неподалік Львова сталася стрілянина. Невідомий стріляв в автомобіль групи оповіщення ТЦК.

Цю інформацію "Суспільному" підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.

Місцееві ЗМІ повідомляють, що у Львові оголосили план перехоплення. На виїздах з міста працює поліція, автомобілі стоять у заторах.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція — повідомила речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко.

У Нацполіції Львівської області розповіли подробиці інциденту.

Стрілянина трапилась 14 січня близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення. Після цього водій Volkswagen Passat поїхав з місця події. На фото Нацполіції видно слід від кулі на вікні авто.

Відео дня

У Львові постраждало тільки авто Фото: Нацполіція

За цим фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

Нагадаємо, 11 січня у Львові під час перевірки документів чоловік кинувся з ножем на військовослужбовця. Постраждалого доставили у лікарню, а нападник втік на мікроавтобусі.

А у Києві сталась різанина у школі. Дев'ятикласник напав на вчительку та однокласника з ножем.