Різанина в школі Києва: потерпілі в реанімації, нападнику загрожує стаття за вбивство

Правоохоронці кваліфікували дії підлітка, який напав на вчительку та однокласника, як замах на вбивство двох, чи більше осіб. Нині в прокуратурі вивчають його підозрілі переписки.

У Нацполіції повідомили, що внаслідок отриманих поранень 39-річна жінка та 14-річний хлопець знаходяться у реанімації. Нападник у задовільному стані перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів та правоохоронців. Йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пострадаждалі знаходятся у лікарні Фото: Нацполiцiя Украiни

"14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (частина друга статті 15, частина друга статті 115 КК України)", — йдеться в повідомленні столичної прокуратури.

Як уточнили в прокуратурі, слідство встановило, що зранку 12 січня 2026 року підозрюваний, який є учнем 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, підготовлені для скоєння злочину.

"У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кількох ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою. Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножових поранень собі", — розповіли у прокуратурі.

Ніж, який мав при собі нападник Фото: Нацполiцiя Украiни

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що напад стався у школі в Оболонському районі Києва. А у телефоні дев'ятикласника слідчі знайшли підозрілу переписку з невідомими особами: "ймовірно представниками російських спецслужб, з яким неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин". А у Нацполіції уточнили, що школяр обговорював свої плани і безпосередньо в день, коли напав на вчительку та однокласника.

Мотиви вчинку підлітка встановлюються, кажуть у прокуратурі.

Під час обшуку на місці події та за місцем мешкання підлітка слідчі вилучили телефон та ноутбук, які будуть ретельно вивчатись правоохоронцями.

Нагадаємо, Фокус писав про інцидент та повідомляв перші подробиці.

Згодом з'явились відомості про нападника. З'ясувалось, що школяр, який напав із ножем на вчительку, позував у футболці з написом "Гітлер капут".