Підліток напав із ножем на вчительку та однокласника у Києві: перші подробиці

У Нацполіції повідомили, що виклик надійшов буквально одразу після початку навчального дня. Постраждали вчителька та школяр.

Поліція зʼясовує обставини нападу в столичній школі. Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45, повідомили у Нацполіції.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога.

Нападника затримано, поліція працює на місці події. Додаткова інформація з'явиться згодом, повідомили у Нацполіції.

