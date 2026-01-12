Подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника в Киеве: первые подробности

В Нацполиции сообщили, что вызов поступил буквально сразу после начала учебного дня. Пострадали учительница и школьник.

Полиция выясняет обстоятельства нападения в столичной школе. Сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8:45, сообщили в Нацполиции.

По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия. Дополнительная информация появится позже, сообщили в Нацполиции.

