Школяр напав із ножем на вчительку та учня: з'явилися нові деталі (фото)

Уранці 12 січня в одній зі шкіл в Облонському районі столиці підліток 2011 року народження напав із ножем на вчительку й однокласника відразу після початку уроку. Мотиви нападника уточнюють поліцейські.

Він завдав ушкоджень не тільки їм, а й сам дістав поранення, розповів у коментарі каналу "Київ 24" заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, з усіма постраждалими, зокрема і з нападником працюють медики, але детальнішу операцію пообіцяв дати пізніше.

"Дуже оперативно відреагувала поліція, і зараз усі служби там на місці. Соціальні служби працюють над тим, щоб зрозуміти мотиви, причини такого вчинку: чому так трапилося і що там сталося", — зазначив чиновник.

Також на місці голова Облонської райдержадміністрації Кирило Фесик, який уже доповів обстановку.

Інцидент Мондриївський назвав "неприємним".

"Ми тримаємо руку на пульсі. Дуже неприємний інцидент. Сподіваємося, що всі будуть живі-здорові. Ми працюємо із соціальними службами, щоб виявляти такі настрої серед дітей. Це дуже неприємно, і так не повинно бути. Ми, дорослі, повинні дбати про ментальне і фізичне здоров'я та безпеку наших дітей", — наголосив він.

Ресурс РБК-Україна вже опублікував фото ймовірного нападника школяра. Хлопець позує в касці часів Другої світової війни і футболці з написом "Hitler Kaput".

Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини того, що сталося.

"Постраждалих госпіталізували", — сказала начальниця Департаменту комунікації національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі "5 каналу".

Нагадаємо, поранено вчительку історії та учня 9-го класу. Ще троє людей змогли врятуватися.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, встановлено, що нападнику — 14 років, а постраждалій вчительці історії — 39. Після того, що сталося, він вибіг із класу і завдав ножових поранень собі.

"Усі троє в лікарнях. Вчителька у важкому стані. Після надання нападнику медичної допомоги його буде затримано в порядку ст.208 КПК України", — зазначили в прокуратурі.

Під час огляду його телефону знайдено листування з невідомими особами — імовірно, представниками російських спецслужб, з яким неповнолітній обговорював свої плани скоїти злочин. Мотиви дій школяра встановлюються.

За фактом замаху на життя двох і більше людей розпочато розслідування.

За інформацією пабліків, раніше у школяра вже були проблеми з поведінкою, і він нібито вже бив інших учнів.

