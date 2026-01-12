Школьник напал с ножом на учительницу и ученика: появились новые детали (фото)

Утром 12 января в одной из школ в Облонском районе столицы подросток 2011 года рождения напал с ножом на учительницу и одноклассника сразу после начала урока. Мотивы нападавшего уточняются полицейскими.

Он нанес повреждения не только им, но и сам получил ранения, рассказал в комментарии каналу "Киев 24" заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, со всеми пострадавшими, в том числе и с нападавшим работают медики, но более детальную операцию пообещал дать позже.

"Очень оперативно отреагировала полиция, и сейчас все службы там на месте. Социальные службы работают над тем, чтобы понять мотивы, причины такого поступка: почему так случилось и что там произошло", – отметил чиновник.

Также на месте глава Облонской райгосадминистрации Кирилл Фесик, который уже доложил обстановку.

Відео дня

Инцидент Мондриевский назвал "неприятным".

"Мы держим руку на пульсе. Очень неприятный инцидент. Надеемся, что все будут живы-здоровы. Мы работаем с социальными службами, чтобы выявлять такие настроения среди детей. Это очень неприятно, и так не должно быть. Мы, взрослые, должны заботиться о ментальном и физическом здоровье и безопасность наших детей", – подчеркнул он.

Ресурс РБК-Украина уже опубликовал фото предполагаемого нападавшего школьника. Парень позирует в каске времен Второй мировой войны и футболке с надписью "Hitler Kaput".

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

"Пострадавших госпитализировали", – сказала начальница Департамента коммуникации национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии "5 канала"

Напомним, ранены учительница истории и ученик 9-го класса. Еще три человека смогли спастись.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, установлено, что нападавшему – 14 лет, а пострадавшей учительнице истории – 39. После случившегося он выбежал из класса и нанес ножевые ранения себе.

"Все трое в больницах. Учительница в тяжелом состоянии. После оказания нападающему медицинской помощи он будет задержан в порядке ст.208 УПК Украины", – отметили в прокуратуре.

Во время осмотра его телефона найдена переписка с неизвестными лицами — предположительно представителями российских спецслужб, с которым несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются.

По факту покушения на жизнь двух и более людей начато расследование.

По информации пабликов, ранее у школьника уже были проблемы с поведением, и он якобы уже бил других учеников.

Ранее сообщалось, что год назад школе словацкого города Списка Стара Вес, что на севере страны, случилась резня. Во время уроков 18-летний парень с ножом набросился на преподавателя и двух своих одноклассников.