Резня в словацкой школе: по меньшей мере два человека погибли, — Reuters

Правоохранители рассказали, что нашли ученика по следам на снегу, на месте также работали кинологи с собаками. Парня поймали, когда он бежал по полю за городом.

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16 января в школе словацкого города Списка Стара Вес, что на севере страны, случилась резня. Во время уроков 18-летний парень с ножом набросился на преподавателя и двух своих одноклассников. Подтверждено по меньшей мере две смерти, одна из жертв нападающего находится в критическом состоянии в реанимации. Об этом сообщает Reuters.

Сразу несколько бригад скорой медицинской помощи прибыли вскоре на место событий, однако количество всех пострадавших до сих пор неизвестно. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени.

Правоохранители объявили в розыск 18-летнего ученика, призвав граждан ни в коем случае не предпринимать попыток задержать его самостоятельно. Однако через некоторое время, примерно через час после инцидента, полиция сообщила, что нападавший задержан, и серьезных травм при задержании ему не нанесли.

В словацких СМИ сообщается, что парень, который совершил преступление, был отличником и спортсменом. Он часто представлял свое учебное заведение на олимпиадах, спортивных соревнованиях и конкурсах. В день инцидента подозреваемого ждали экзамены.

Пока неизвестно, что именно могло спровоцировать парня к жестокому нападению на своих сверстников и учительницу.

Напоминаем, что 14 января полиция открыла уголовное производство по факту избиения украинского певца Wellboy. Артист сообщал в соцсетях, что его избили "люди в милитари форме".