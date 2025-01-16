Різанина у словацькій школі: щонайменше двоє людей загинуло, - Reuters

Правоохоронці розповіли, що знайшли учня за слідами на снігу, на місці також працювали кінологи з собаками. Хлопця спіймали, коли він біг полем за містом.

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16 січня у школі словацького міста Списька Стара Вес, що на півночі країни, трапилася різанина. Під час уроків 18-річний хлопець з ножем накинувся на викладача та двох своїх однокласників. Підтверджено щонайменше дві смерті, одна з жертв нападника перебуває у критичному стані в реанімації. Про це повідомляє Reuters.

Одразу декілька бригад швидкої медичної допомоги прибули невдовзі на місце подій, однак кількість усіх постраждалих досі невідома. Інцидент трапився близько 13:00 за місцевим часом.

Правоохоронці оголосили у розшук 18-річного учня, закликавши громадян в жодному разі не робити спроб затримати його самостійно. Однак через деякий час, приблизно через годину після інциденту, поліція повідомила, що нападника затримано, і серйозних травм під час затримання йому не завдали.

У словацьких ЗМІ повідомляється, що хлопець, який скоїв злочин, був відмінником та спортсменом. Він часто представляв свій навчальний заклад на олімпіадах, спортивних змаганнях та конкурсах. У день інциденту на підозрюваного чекали іспити.

Поки невідомо, що саме могло спровокувати хлопця до жорстокого нападу на своїх однолітків та вчительку.

Нагадуємо, що 14 січня поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття українського співака Wellboy. Артист повідомляв у соцмережах, що його побили "люди в мілітарі форміʼ