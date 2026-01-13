Поножовщина в школе Киева: пострадавшие в реанимации, нападавшему грозит статья за убийство

Правоохранители квалифицировали действия подростка, который напал на учительницу и одноклассника, как покушение на убийство двух или более лиц. Сейчас в прокуратуре изучают его подозрительные переписки.

В Нацполиции сообщили, что в результате полученных ранений 39-летняя женщина и 14-летний парень находятся в реанимации. Нападающий в удовлетворительном состоянии находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей и правоохранителей. Ему вручено уведомление о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пострадавшие находятся в больнице Фото: Нацполиция Украины

"14-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника. Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух людей (часть вторая статьи 15, часть вторая статьи 115 УК Украины)", — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как уточнили в прокуратуре, следствие установило, что утром 12 января 2026 года подозреваемый, который является учеником 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, подготовленные для совершения преступления.

"В помещении уборной он надел балаклаву и шлем и пошел к двери класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в дверь. Когда учительница открыла ее, парень начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, который сидел за второй партой. Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в уборную, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе", — рассказали в прокуратуре.

Нож, который имел при себе нападающий Фото: Нацполиция Украины

Накануне в Офисе генпрокурора сообщили, что нападение произошло в школе в Оболонском районе Киева. А в телефоне девятиклассника следователи нашли подозрительную переписку с неизвестными лицами: "вероятно представителями российских спецслужб, с которым несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление". А в Нацполиции уточнили, что школьник обсуждал свои планы и непосредственно в день, когда напал на учительницу и одноклассника.

Мотивы поступка подростка устанавливаются, говорят в прокуратуре.

Во время обыска на месте происшествия и по месту жительства подростка следователи изъяли телефон и ноутбук, которые будут тщательно изучаться правоохранителями.

Напомним, Фокус писал об инциденте и сообщал первые подробности.

Впоследствии появились сведения о нападавшем. Выяснилось, что школьник, который напал с ножом на учительницу, позировал в футболке с надписью "Гитлер капут".