Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию: названы сроки

Верховная Рада поддержала законопроект 14366, который предусматривает продление срока действия военного положения еще на 90 суток. То же касается и законопроекта №14367, которым продляется срок проведения всеобщей мобилизации на такой же период.

За продление военного положения проголосовали 333 народных депутата, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, срок действия военного положения предлагается продлить с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине. То есть до 3 мая 2026 года включительно.

Теперь его должны подписать спикер ВР и президент Украины.

Таким образом, это будет уже 18-е продление этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Также Верховная Рада приняла законопроект №14367, которым продлила срок проведения всеобщей мобилизации на 90 дней. За проголосовали 312 депутатов.

Відео дня

Последний раз народные депутаты продляли действие военного положения и мобилизации в Украине 21 октября прошлого года.

Еще 15 сентября 2025-го глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорил, что даже после завершения военного положения в Украине будет введен особый переходный режим, который может сопровождаться мобилизационными мероприятиями.

В свою очередь военный аналитик Агиль Рустамзаде объяснил, что будет с армией после завершения военного положения. По мнению аналитика, возможно возвращение к срочной службе и призыву.

Напомним, сегодня же в парламенте депутаты поддержали кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. За это решение проголосовали 277 человек.

Также сообщалось, что Тимошенко с трибуны Рады прокомментировала подозрение и обыски НАБУ