Правки провалили: Рада голосуватиме за позбавлення студентів відстрочок повторно

В Україні хочуть позбавити права на відстрочку студентів, які вступають вже після досягнення граничного віку призову. Однак нардепи цю ідею не підтримали — голосування у другому читанні зазнало провалу.

Законопроєкт №13574 провалили та відправили на повторне друге читання. Про це 15 січня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку", — заявив його колега Олексій Гончаренко.

Парламентар також підтвердив розгляд законопроєкту №13574 у Раді.

"Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться — то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично", — підкреслив він.

Відстрочки для студентів: що пропонується

Те, що законопроєкт №13574 передано на повторне друге читання, підтверджують і дані парламентського порталу. Його ініціаторкою була прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як відомо з порівняльної таблиці, право на відстрочку матимуть здобувачі:

професійної освіти;

фахової передвищої освіти;

вищої освіти 1-3 рівнів.

Для отримання відстрочки вимагається навчання на денній або дуальній формі. Однак для студентів бакалаврату, технікумів, коледжів та професійних ліцеїв встановили додаткову умову — вступ не пізніше року досягнення граничного віку призову. Окрім того, відстрочка діє лише у тому випадку, якщо студент здобуває освіту у визначеній послідовності й навчається на цьому рівні вперше.

Окремо вказане право на відстрочку для докторантів, лікарів-інтернів і лікарів-резидентів. Також відстрочку матимуть вчителі шкіл, викладачі коледжів, професійних ліцеїв та училищ, науково-педагогічні працівники й працівники наукових установ зі ступенем. Для них пропонується встановити єдину умову — робота не менше як на 0,75 ставки.

Однак це — не єдині зміни, які передбачені законопроєктом. Зокрема, він закріплює право контрактників, які долучились до війська до 25 років, на рік відпочинку після звільнення з певних підстав зі служби.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 4 травня. "За" проголосували 333 та 312 нардепів відповідно.

В Офісі генпрокурора розкрили низку схем ухилення від мобілізації у різних регіонах. Порушникам за "винагороди" допомагали посадовці ТЦК, медики та організатори нелегальних поїздок через кордон.