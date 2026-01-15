Правки провалили: Рада голосуватиме за позбавлення студентів відстрочок повторно
В Україні хочуть позбавити права на відстрочку студентів, які вступають вже після досягнення граничного віку призову. Однак нардепи цю ідею не підтримали — голосування у другому читанні зазнало провалу.
Законопроєкт №13574 провалили та відправили на повторне друге читання. Про це 15 січня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку", — заявив його колега Олексій Гончаренко.
Парламентар також підтвердив розгляд законопроєкту №13574 у Раді.
"Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться — то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично", — підкреслив він.
Відстрочки для студентів: що пропонується
Те, що законопроєкт №13574 передано на повторне друге читання, підтверджують і дані парламентського порталу. Його ініціаторкою була прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Як відомо з порівняльної таблиці, право на відстрочку матимуть здобувачі:
- професійної освіти;
- фахової передвищої освіти;
- вищої освіти 1-3 рівнів.
Для отримання відстрочки вимагається навчання на денній або дуальній формі. Однак для студентів бакалаврату, технікумів, коледжів та професійних ліцеїв встановили додаткову умову — вступ не пізніше року досягнення граничного віку призову. Окрім того, відстрочка діє лише у тому випадку, якщо студент здобуває освіту у визначеній послідовності й навчається на цьому рівні вперше.
Окремо вказане право на відстрочку для докторантів, лікарів-інтернів і лікарів-резидентів. Також відстрочку матимуть вчителі шкіл, викладачі коледжів, професійних ліцеїв та училищ, науково-педагогічні працівники й працівники наукових установ зі ступенем. Для них пропонується встановити єдину умову — робота не менше як на 0,75 ставки.
Однак це — не єдині зміни, які передбачені законопроєктом. Зокрема, він закріплює право контрактників, які долучились до війська до 25 років, на рік відпочинку після звільнення з певних підстав зі служби.
Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 4 травня. "За" проголосували 333 та 312 нардепів відповідно.
В Офісі генпрокурора розкрили низку схем ухилення від мобілізації у різних регіонах. Порушникам за "винагороди" допомагали посадовці ТЦК, медики та організатори нелегальних поїздок через кордон.