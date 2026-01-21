Можуть отримати штраф до 25 тис. грн: 17-річні юнаки повинні стати на облік у ТЦК до кінця липня

У 2026 році всі юнаки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня. Ті, хто не виконає цей обов’язок, ризикують отримати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Як повідомляє Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на сторінці у Facebook, щороку молоді чоловіки, яким виповнюється 17 років, заносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Зокрема, у 2026 році на облік мають стати юнаки 2009 року народження.

У дописізазначається, що записатися на облік можна через електронний кабінет або мобільний застосунок "Резерв+", де потрібно оновити свої дані. Також є й інший спосіб — прийти особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і надати пакет документів, серед яких має бути:

паспорт,

свідоцтво про народження,

витяг з реєстру громади,

довідку про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (якщо потрібно),

документи про освіту,

довідку з місця навчання або роботи,

чотири фотографії 35×45 мм та додаткові документи за потреби.

Медичний огляд зараз не потрібен, оскільки він стане обов’язковим тільки перед відправкою на базову військову службу та практичні заняття з підготовки. Також відомоство зазначає, що на облік не беруть юнаків, які відбувають покарання або перебувають під примусовим медичним наглядом.

"Юнаки, які у встановлені законом строки мали стати на військовий облік, але не змогли зробити це, зобов’язані особисто відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або фактичного проживання та надати необхідні документи. Несвоєчасна постановка на облік та порушення правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність", — йдеться в публікації.

Натомість затримка з постановкою на облік визнається виправданою у разі хвороби, стихійного лиха або проживання на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. В таких випадках штрафи та покарання не застосовуються.

"В таких випадках громадяни звільняються від відповідальності за недотримання строків постановки на облік. За детальною інформацією звертайтеся до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, або тимчасового перебування", — пишуть у публікації Львівського ТЦК.

Нагадаємо, що незабаром чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно без візитів до ТЦК, а участь у тестуванні можуть узяти військовозобов'язані віком 18-24 роки.

Також Фокус писав, що в Україні хочуть позбавити права на відстрочку студентів, які вступають вже після досягнення граничного віку призову, однак нардепи вже вдруге не підтримали цю ідею.