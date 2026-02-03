За непредставление или несвоевременное обновление персональных и учетных данных военнообязанные могут получить штраф, однако такое взыскание не всегда является законным. Военный юрист рассказал Фокусу, в каких случаях постановление ТЦК можно обжаловать и как правильно защитить свои права.

В условиях военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны своевременно обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, ЦНАПах или через приложение "Резерв+". Игнорирование этой обязанности может привести к штрафу в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Впрочем, на практике такие штрафы не всегда являются законными.

Мобилизация в Украине — какие штрафы предусмотрены за нарушение правил воинского учета

Административная ответственность за нарушение правил воинского учета наступает в случае невыполнения обязанностей, предусмотренных военным законодательством. По словам эксперта, основанием для наложения штрафов выступают статьи 210 и 210-1 КУоАП.

"Штраф может быть применен только при условии установления факта нарушения и надлежащего документального оформления материалов уполномоченным должностным лицом ТЦК", — отметил в комментарии Фокусу военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Артем Бродюк.

Украинцам могут грозить штрафы за нарушение правил воинского учета

Военнообязанным грозит наложение штрафа в случае:

нарушение правил пребывания на воинском учете;

непредставление или несвоевременное обновление персональных и учетных данных;

игнорирование законного требования явиться в ТЦК;

не прохождение или отказ от прохождения ВВК;

невыполнение распоряжений или требований должностных лиц ТЦК, предоставленных в пределах их полномочий.

Размер штрафа зависит от вида нарушения и статуса лица. Для граждан, нарушивших законодательство в сфере обороны и мобилизации, он составляет 17 000–25 500 гривен, для должностных лиц — 34 000–59 500 гривен

Почему штраф за необновление данных может быть незаконным

Военный юрист рассказал, что одной из самых частых причин наложения штрафов ТЦК является необновление или несвоевременное обновление данных. В то же время именно эта категория нарушений чаще всего вызывает юридические споры.

"Проблематика заключается в том, что обязанность по обновлению данных имела четко определенный временной период для выполнения. С момента завершения установленного законом срока прошел значительный промежуток времени, что непосредственно влияет на возможность привлечения лица к административной ответственности", — пояснил Артем Бродюк.

Могут получить штраф до 25 тыс. грн: 17-летние юноши должны стать на учет в ТЦК до конца июля

По его словам, КУоАП устанавливает предельный срок наложения административного взыскания — один год со дня совершения правонарушения. Поэтому многие постановления о штрафах принимаются с нарушением сроков, что часто становится ключевым аргументом при обжаловании в суде.

"Судебная практика показывает, что при отсутствии состава административного правонарушения, процедурных ошибок или при условии пропуска срока, суды становятся на сторону граждан и принимают решение об отмене административных взысканий. Таким образом, штрафы за необновление данных не являются безусловными и подлежат эффективной судебной защите", — добавил юрист.

Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение от военного юриста

Первоочередным условием для обжалования является наличие копии постановления о привлечении к административной ответственности. Без этого документа, как отметил эксперт, подать жалобу или иск невозможно.

В случае, если постановление не было вручено лично, адвокат может получить его путем направления адвокатского запроса в ТЦК.

Обжаловать штраф от ТЦК можно при наличии копии постановления о привлечении к административной ответственности

"Для обоснования неправомерности штрафа необходимо собрать доказательства, подтверждающие отсутствие состава правонарушения или наличие уважительных причин", — рассказал Артем Бродюк.

Доказательствами могут быть:

медицинские справки или листки нетрудоспособности;

документы о пребывании в командировке или за границей;

подтверждение невозможности явиться в ТЦК по независящим от лица причинам;

доказательства нарушения процедуры со стороны должностных лиц ТЦК.

Законодательство предусматривает два пути обжалования штрафа.

Административный порядок: жалоба подается в вышестоящий орган или руководителю ТЦК, который вынес постановление. Подать ее можно в течение 10 календарных дней с момента получения постановления. Судебный порядок: иск подается в районный суд по месту жительства лица или вынесения постановления. Срок подачи также 10 дней. При этом иск должен соответствовать требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины, а также предусматривает уплату судебного сбора.

При рассмотрении дела суд оценивает:

наличие фактического состава административного правонарушения;

законность действий ТЦК;

соблюдение процедуры составления материалов;

соблюдение сроков привлечения к ответственности;

соответствие постановления требованиям закона.

По результатам рассмотрения суд может отменить постановление полностью или оставить его в силе

"Если штраф не был уплачен и не обжалован в установленный срок, постановление вступает в законную силу. В дальнейшем оно передается в органы исполнительной службы для принудительного взыскания", — рассказал Бродюк.

Обжалование штрафа от ТЦК: на чьей стороне суды

Согласно анализу судебных решений за 2024–2025 годы, суды часто становятся на сторону военнообязанных, если ТЦК нарушает нормы материального или процессуального права.

"Суды неоднократно отмечают, что именно на орган, который привлекает лицо к ответственности, возлагается обязанность доказывания вины, а любые сомнения толкуются в пользу лица", — пояснил юрист.

Повестки по почте в Украине: юристы рассказали, кто избежит наказания за игнорирование

Так, Заречный районный суд по делу № 591/11520/24 отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, потому что протокол был составлен без участия лица, без разъяснения прав, а постановление содержало другие обстоятельства, чем протокол. Подобное решение принял Днепровский районный суд г. Киева по делу № 755/14296/24, отметив отсутствие доказательств отправки и получения повесток, а также факта неявки лица в ТЦК.

Отдельную категорию составляют штрафы за действия, совершенные до вступления в силу части 3 статьи 210 КУоАП. В таких случаях суды однозначно признают постановления незаконными, ведь закон, ухудшающий положение лица, не имеет обратного действия. Например, Черновицкий районный суд Винницкой области (дело № 150/445/24) отменил штраф за нарушение, произошедшее в 2014 году, тогда как ответственность за эту норму появилась только в 2024 году.

Юрист рассказал, что чаще всего суд становится на сторону военнообязанных

Суды также признают противоправными действия ТЦК по внесению информации о "нарушении правил воинского учета" в Реестр и приложение "Резерв+" без фактического привлечения лица к административной ответственности (дело № 161/14068/25, Луцкий горрайонный суд Волынской области).

"Таким образом, согласно решениям судов, штрафы ТЦК и СП не являются окончательными и подлежат отмене в случае нарушения процедуры, отсутствия доказательств или пропуска сроков привлечения к административной ответственности", — отметил юрист.

Бродюк добавил, что особенно часто суды становятся на сторону военнообязанных по делам, связанным с необновлением персональных данных по истечении одного года.

Напомним, ранее адвокат Екатерина Анищенко предполагала, что в 2026 году ТЦК и СП могут значительно уменьшить количество бумажных повесток, зато военнообязанным чаще будут поступать электронные сообщения.