В Украине продлили мобилизацию и военное положение: Зеленский подписал законы

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года.

Законы, которые были проголосованы в парламенте, подписал Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реализация Закона Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Верховная Рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения еще 14 января 2026 года. Срок предыдущих указов действовал (и продолжает действовать) до 3 февраля.

Відео дня

Ранее Зеленский рассказал, что военное положение в Украине будет завершено только тогда, когда Украина будет иметь гарантии безопасности. Дополнительно отмену военного положения должно согласовать военное командование. Этот вопрос будет отдельно проговорен на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Также он объяснял, что после того, как подпишут мирное соглашение, возможен вариант, когда будет идти частичная мобилизация и вместе с тем — демобилизация военнослужащих, которые провели годы на фронте.

Фокус объяснял, что в феврале в армию могут призвать несколько категорий граждан. В частности, мобилизовать могут мужчин от 25 до 60 лет, которые ранее не служили, но пригодны к службе. Кроме того, военнообязанными являются мужчины от 18 до 60 лет с военным опытом, или же те, кто проходил срочную службу, состоит на учете или в резерве, если они пригодны и не имеют отсрочки или брони.