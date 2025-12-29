Зеленский рассказал, при каком условии завершится военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военное положение в Украине будет завершено только тогда, когда Украина будет иметь гарантии безопасности.

По его словам, гарантии безопасности должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров, которые будут контролировать мир. Об этом он отвечая на вопрос журналистов относительно того, завершится ли военное положение во время перемирия и будут ли открыты границы для мужчин, передает "РБК-Украина".

Зеленский объяснил, что он, как и все украинцы, желает завершения войны. Впрочем, без предоставления гарантий безопасности не будет гарантий того, что "с таким соседом" не произойдет повторная агрессия.

"В тот момент, когда мы их (гарантии безопасности — ред.), это будет для нас сигналом, что война закончилась. На сроки также будут влиять понимание и позиция командования нашей армии. Мы это проговаривали на Ставке. Они должны сказать, что вся инфраструктура готова для того, чтобы отменять военное положение", — добавил президент.

Глава государства пояснил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинг ситуации и присутствие партнеров Украины. В то же время он выразил надежду, что когда будет подписано 20 пунктов о завершении войны, то гарантии безопасности будут предоставлены сразу же, в тот момент. Без предоставления же гарантий, по словам Зеленского, нельзя говорить о завершении войны.

Дополнительно отмену военного положения должно согласовать военное командование. Этот вопрос будет отдельно проговорен на заседании Ставки верховного главнокомандующего, отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа — что известно

28 декабря в США состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трамп назвал переговоры "замечательными". По его словам, американская и украинская стороны успели обсудить много вопросов относительно мира. А агентство РБК-Украина назвало встречу президентов"самой важной за все время".

По итогам переговоров было анонсировано создание американской рабочей группы для достижения мира в Украине. Она в частности будет работать с Россией и к ней могут присоединиться украинские чиновники.

Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать 6 документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.

Кроме того, Зеленский на переговорах предложил Трампу рассмотреть возможность предоставления гарантий безопасности Украине на 30, 40 или 50 лет.

Еще один итог встречи Трампа и Зеленского — возможный телефонный звонок между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Это может стать первым контактом лидеров государств за время полномасштабной войны.