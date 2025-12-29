Зеленский может поговорить с Путиным: каковы последствия встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Эта встреча может привести к первому звонку между украинским и российским президентами.

Этот разговор мог бы стать дипломатической победой Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Fox News, которое является благосклонным к республиканской партии и Трампу лично.

Отмечается, что если бы Путин присоединился к разговору Зеленского и Трампа, это могло бы показать существенный прогресс в переговорах о завершении войны. В то же время между президентами России и Украины сохраняется эмоциональное недоверие.

Перед своей встречей с Зеленским Трамп провел часовой разговор с Путиным по телефону. Завершив переговоры с украинским лидером, президент США подчеркнул, что верит, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, и что соглашение о завершении российско-украинской войны может будет достигнуто очень быстро.

"Либо это закончится, либо будет продолжаться еще долго, и миллионы людей будут убиты", — заявил Трамп.

Источник издания также сообщил, что Зеленский очень нервничал перед встречей с Трампом. Для украинского президента это нормально — перед встречей с американским лидером он постоянно изучает заметки, которые ему готовит департамент международной политики и МИД.

Последний разговор Зеленского и Путина с Путиным

Издание сообщило, что Зеленский и Путин не общаются с лета 2020-го года, когда Украина могла задержать боевиков ЧВК "Вагнер". Тогда президенты обсудили эту провальную спецоперацию.

После того случая Зеленский неоднократно хотел поговорить с Путиным, но тот отказывался.

При этом отмечается, что отношения Зеленского и Путина были напряженными всегда. Во время переговоров Путин был молчаливым, а Зеленский пытался установить взаимопонимание. Издание называет поведение украинского президента подобным "игре на сцене". В то же время Зеленский много читал по заметкам, а иногда — запинался в словах или терялся в пунктуации.

Разговор Путина и Зеленского мог произойти в августе-сентябре 2024-го, впрочем, после начала Курской операции Силами обороны, он стал невозможным.

Напомним, после встречи Трампа и Зеленского агентство РБК-Украина сообщало, что она стала "самой важной за все время".

В то же время издание Politico считает, что итоги переговоров в Мар-а-Лаго 28 декабря демонстрируют, что, несмотря на оптимизм лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на пути к достижению мира в Украине существует еще несколько весомых препятствий.