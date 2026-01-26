В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: Зеленський підписав закони

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року.

Закони, які були проголосовані в парламенті, підписав Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану ще 14 січня 2026 року. Строк попередніх указів діяв (і продовжує діяти) до 3 лютого.

Раніше Зеленський розповів, що воєнний стан в Україні буде завершено тільки тоді, коли Україна матиме гарантії безпеки. Додатково скасування воєнного стану повинне погодити військове командування. Це питання буде окремо проговорене на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Фокус пояснював, що у лютому до армії можуть призвати кілька категорій громадян. Зокрема, мобілізувати можуть чоловіків від 25 до 60 років, які раніше не служили, але придатні до служби. Крім того, військовозобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років із військовим досвідом, або ж ті, хто проходив строкову службу, перебуває на обліку або в резерві, якщо вони придатні та не мають відстрочки чи броні.

Новина доповнюється.