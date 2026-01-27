Изменения в мобилизации в Украине: ТЦК в 2026 году могут вручать повестки по-новому, — адвокат

Юристы предполагают, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки в этом году будут выписывать меньше бумажных повесток. Военнообязанным чаще будут поступать сообщения в электронном виде.

О вероятных изменениях в процессах мобилизации в Украине в 2026 году рассказала в комментарии ТСН адвокат Екатерина Анищенко. По ее словам, электронные повестки уже разрешены украинским законодательством.

"Законодателем сообщалось о предоставлении электронной цифровой подписи начальникам ТЦК для подписания электронных повесток. На законодательном уровне такие повестки разрешены, но мы их ни разу не видели", — сказала Анищенко.

Юрист предположила, что в электронных повестках может быть указано, что военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП. Она отметила, что такие сообщения могут направляться через приложение "Резерв+", которое по сути является электронным кабинетом военнообязанного.

По мнению Екатерины Анищенко, такие изменения в электронном сервисе могут быть введены уже в течение 2026 года, что некоторые могут воспринять как усиление мобилизации в Украине. В Министерстве обороны, в свою очередь, будут считать это реализацией практики отправки электронных повесток.

"Могу спрогнозировать, что в ближайшее время такие повестки будут. Это может привести также к тому, что в "Резерве +" может появиться больше случаев появления сообщений о нарушении правил воинского учета и о необходимости личной явки в ТЦК", — пояснила адвокат.

Мобилизация в Украине: как поступают повестки

8 декабря 2025 года руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой рассказывал, что вскоре сообщения о повестках будут поступать в "Резерв+" (эту функцию добавили в приложение с 6 января). Он объяснял, что для получения уведомлений о повестках и административных делах в случае нарушения правил воинского учета нужно нажать в "Резерв+" специальную "галочку".

В сентябре 2025 года СМИ рассказывали, что Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок проведения призыва, которые позволили печатать повестки непосредственно в ТЦК.