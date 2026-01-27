Зміни в мобілізації в Україні: ТЦК у 2026 році можуть вручати повістки по-новому, — адвокатка

Юристи припускають, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки цього року виписуватимуть менше паперових повісток. Військовозобов'язаним частіше надходитимуть повідомлення в електронному вигляді.

Про ймовірні зміни в процесах мобілізації в Україні у 2026 році розповіла в коментарі ТСН адвокатка Катерина Аніщенко. За її словами, електронні повістки вже дозволені українським законодавством.

"Законодавцем повідомлялось про надання електронного цифрового підпису начальникам ТЦК для підписання електронних повісток. На законодавчому рівні такі повістки дозволені, але ми їх жодного разу не бачили", — сказала Аніщенко.

Юристка припустила, що в електронних повістках може бути зазначено, що військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК та СП. Вона зазначила, що такі повідомлення можуть надсилатися через застосунок "Резерв+", який по суті є електронним кабінетом військовозобов'язаного.

Відео дня

На думку Катерини Аніщенко, такі зміни в електронному сервісі можуть бути запроваджені вже протягом 2026 року, що дехто може сприйняти як посилення мобілізації в Україні. В Міністерстві оборони, своєю чергою, вважатимуть це реалізацією практики надсилання електронних повісток.

"Можу спрогнозувати, що найближчим часом такі повістки будуть. Це може призвести також до того, що в "Резерві +" може з`явитись більше випадків появи повідомлень про порушення правил військового обліку та про необхідність особистої явки до ТЦК", — пояснила адвокатка.

Мобілізація в Україні: як надходять повістки

8 грудня 2025 року керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий розповідав, що незабаром повідомлення про повістки надходитимуть у "Резерв+" (цю функцію додали в застосунок з 6 січня). Він пояснював, що для отримання повідомлень про повістки та адміністративні справи в разі порушення правил військового обліку потрібно натиснути в "Резерв+" спеціальну "галочку".

У вересні 2025 року ЗМІ розповідали, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення призову, які дозволили друкувати повістки безпосередньо в ТЦК.