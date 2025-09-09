Кабмін спростив процес надсилання повісток: їх тепер друкуватимуть безпосередньо в ТЦК

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення призову, які дозволяють обласним та Київському міському територіальним центрам комплектування самостійно друкувати повістки. Тепер процес формування та надсилання повідомлень призовникам частково автоматизовано.

За інформацією "Судово-юридичної газети", зміни передбачають, що друк повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тепер може здійснювати не лише Міністерство оборони або державні підприємства стратегічного значення, а й обласні та Київський міський ТЦК. Для цього укладаються відповідні договори між центрами комплектування та зацікавленими установами.

"Внаслідок прийнятих у постанові 1062 змін друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів", — йдеться в публікації.

Уряд також зазначив, що організація друку може відбуватися через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних ресурсів державних підприємств.

Окрім цього, у матеріалі йдеться, що повістка може формуватися автоматично через Єдиний державний реєстр. Зокрема, керівник районного або міського ТЦК має накласти на неї кваліфікований електронний підпис у день формування документа.

Раніше Фокус писав, що Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє надсилати повістки через "Укрпошту". Тепер листи з повідомленням про доставку вважаються офіційним викликом навіть у разі, якщо людина відмовляється їх отримувати. Якщо громадянин пройшов медкомісію і придатний до служби, але більше не має права на відстрочку, йому можуть надіслати повістку поштою. Пошта фіксує факт отримання або відмови, що підтверджує, що сповіщення дійшло до адресата. Ігнорування такого листа може мати серйозні правові наслідки.

Також повідомлялося, що не всі громадяни зобов’язані з’являтися до ТЦК після отримання повістки. Зокрема, від мобілізації можуть тимчасово або постійно звільняти люди з інвалідністю, доглядачі осіб з першою групою інвалідності, багатодітні батьки, опікуни неповнолітніх або тих, хто потребує постійного нагляду, а також священнослужителі, науковці та окремі держслужбовці.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині чоловік двічі відмовився проходити військово-лікарську комісію у ТЦК. Коли ж справа пройшла до суду, він своєї вини не заперечував, але відбувся штрафом.