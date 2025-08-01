Мобілізація в Україні: що треба знати про повістки, облік і правила для військовозобов"язаних

У 2025 році, під час дії воєнного стану, в Україні продовжується активна мобілізаційна кампанія. Важливо знати, коли виклик до ТЦК є законним, як перевірити повістку та які наслідки за ухилення.

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Під час воєнного стану в Україні посилено контроль за військовим обліком. Згідно з Указом Президента України, мобілізація охоплює широке коло громадян, і повістка ТЦК може надійти будь-коли. Однак важливо розуміти свої права, обов’язки та нюанси, пов’язані з отриманням повістки.

Що таке повістка ТЦК і як її перевірити

Повістка — це офіційний документ, який вручається військовозобов’язаному для прибуття до територіального центру комплектування (ТЦК). Згідно з чинним законодавством, вона має містити:

точні дані про особу;

дату та час прибуття;

підпис посадової особи;

печатку ТЦК;

іноді — QR-код для перевірки дійсності.

Як перевірити повістку:

перевірити наявність QR-коду, якщо його надруковано;

зателефонувати до ТЦК, який її видав;

звірити інформацію з особистими даними через застосунок Резерв+ (у тестовому режимі).

Хто може не йти до ТЦК після отримання повістки

Є категорії громадян, які можуть тимчасово або постійно уникнути мобілізації:

особи з інвалідністю;

чоловіки, які доглядають за людьми з інвалідністю І групи;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);

опікуни неповнолітніх або осіб, що потребують постійного нагляду;

священники, науковці, деякі держслужбовці (з обмеженнями).

Поважними причинами під час мобілізації в Україні вважаються:

стихійне лихо або інша природна перешкода;

хвороба, але за наявності документів на підтвердження з державних лікарень;

воєнні дії або їх наслідки на території проживання;

смерть близького родича військовозобов’язаного або його дружини (до таких відносять батьків, дітей, чоловіка/дружину, братів, сестер, бабусі й дідусів).

Важливо! Навіть якщо особа має право на відстрочку, вона повинна завчасно оновити дані у ТЦК, надавши підтверджувальні документи.

Про причину неявки необхідно повідомити впродовж 3 днів. Коли ж з’явиться можливість, військовозобов’язаному дають 7 днів на візит у ТЦК.

Які бувають види повісток

1. Для уточнення облікових даних

2. На проходження військово-лікарської комісії

3. На призов до армії чи мобілізацію

4. На збори резервістів

Кожен тип повістки має свої правові наслідки. Наприклад, повістка для уточнення даних не є мобілізаційною, але її ігнорування — це порушення військового обліку.

Яка відповідальність за відмову від повістки

Відмова або ухилення від повістки може призвести до:

штрафу: від 5 100 до 8 500 грн (ст. 210-1 КУпАП);

адміністративного арешту;

кримінальної відповідальності (ст. 336 ККУ) – до 5 років позбавлення волі.

У разі неявки до ТЦК без поважних причин особу можуть внести до реєстру порушників та передати справу до правоохоронних органів.

Як оновити дані у ТЦК

Оновлення облікових даних — обов’язок військовозобов’язаного. Для цього потрібно:

звернутися до свого ТЦК;

подати заяву на оновлення;

надати документи, що підтверджують зміни (місце проживання, сімейний стан, нове місце роботи тощо).

Як можна бути виключеним з військового обліку

Особа виключається з військового обліку, якщо:

досягла граничного віку;

стала непридатною за станом здоров’я;

втратила громадянство України;

є підстави, передбачені законом (наприклад, смерть чи визнання безвісти зниклою).

У період воєнного стану дотримання правил військового обліку та реагування на повістки ТЦК — не лише обов’язок, а й питання безпеки. Уникнення повістки без законних підстав тягне за собою серйозну відповідальність. Усі військовозобов’язані мають уважно стежити за актуальними правилами та своєчасно оновлювати свої дані.

Нагадаємо, нещодавно Фокус публікував коментарі адвокатів, як зараз карають в Україні за неявку за повісткою.

Як повідомляв Фокус, частина українців мала час до 31 липня, щоб стати на військовий облік. За невиконання обов’язку передбачений штраф, однак, на думку експерта, його можна буде скасувати.