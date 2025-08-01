Мобилизация в Украине: что нужно знать о повестках, учете и правилах для военнообязанных

В 2025 году, во время действия военного положения, в Украине продолжается активная мобилизационная кампания. Важно знать, когда вызов в ТЦК является законным, как проверить повестку и какие последствия за уклонение.

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Во время военного положения в Украине усилен контроль за военным учетом. Согласно Указу Президента Украины, мобилизация охватывает широкий круг граждан, и повестка ТЦК может поступить в любой момент. Однако важно понимать свои права, обязанности и нюансы, связанные с получением повестки.

Что такое повестка ТЦК и как ее проверить

Повестка — это официальный документ, который вручается военнообязанному для прибытия в территориальный центр комплектования (ТЦК). Согласно действующему законодательству, она должна содержать:

точные данные о личности;

дату и время прибытия;

подпись должностного лица;

печать ТЦК;

иногда — QR-код для проверки действительности.

Как проверить повестку:

проверить наличие QR-кода, если он напечатан;

позвонить в ТЦК, который ее выдал;

сверить информацию с личными данными через приложение Резерв+ (в тестовом режиме).

Кто может не идти в ТЦК после получения повестки

Есть категории граждан, которые могут временно или постоянно избежать мобилизации:

лица с инвалидностью;

мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью І группы;

многодетные родители (трое и более детей до 18 лет);

опекуны несовершеннолетних или лиц, нуждающихся в постоянном присмотре;

священники, ученые, некоторые госслужащие (с ограничениями).

Уважительными причинами во время мобилизации в Украине считаются:

стихийное бедствие или другое природное препятствие;

болезнь, но при наличии документов в подтверждение из государственных больниц;

военные действия или их последствия на территории проживания;

смерть близкого родственника военнообязанного или его жены (к таковым относят родителей, детей, мужа/жену, братьев, сестер, бабушек и дедушек).

Важно! Даже если лицо имеет право на отсрочку, оно должно заблаговременно обновить данные в ТЦК, предоставив подтверждающие документы.

О причине неявки необходимо сообщить в течение 3 дней. Когда же появится возможность, военнообязанному дают 7 дней на визит в ТЦК.

Какие бывают виды повесток

1. Для уточнения учетных данных

2. На прохождение военно-врачебной комиссии

3. На призыв в армию или мобилизацию

4. На сборы резервистов

Каждый тип повестки имеет свои правовые последствия. Например, повестка для уточнения данных не является мобилизационной, но ее игнорирование — это нарушение воинского учета.

Какая ответственность за отказ от повестки

Отказ или уклонение от повестки может привести к:

штрафа: от 5 100 до 8 500 грн (ст. 210-1 КУоАП);

административного ареста;

уголовной ответственности (ст. 336 УКУ) — до 5 лет лишения свободы.

В случае неявки в ТЦК без уважительных причин лицо могут внести в реестр нарушителей и передать дело в правоохранительные органы.

Как обновить данные в ТЦК

Обновление учетных данных — обязанность военнообязанного. Для этого нужно:

обратиться в свой ТЦК;

подать заявление на обновление;

предоставить документы, подтверждающие изменения (место жительства, семейное положение, новое место работы и т.д.).

Как можно быть исключенным с воинского учета

Лицо исключается с воинского учета, если:

достигла предельного возраста;

стала непригодной по состоянию здоровья;

потеряла гражданство Украины;

есть основания, предусмотренные законом (например, смерть или признание без вести пропавшим).

В период военного положения соблюдение правил воинского учета и реагирования на повестки ТЦК — не только обязанность, но и вопрос безопасности. Избежание повестки без законных оснований влечет за собой серьезную ответственность. Все военнообязанные должны внимательно следить за актуальными правилами и своевременно обновлять свои данные.

Напомним, недавно Фокус публиковал комментарии адвокатов, как сейчас наказывают в Украине за неявку по повестке.

Как сообщал Фокус, часть украинцев имела время до 31 июля, чтобы стать на воинский учет. За невыполнение обязанности предусмотрен штраф, однако, по мнению эксперта, его можно будет отменить.