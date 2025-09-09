Кабмин упростил процесс отправки повесток: их теперь будут печатать непосредственно в ТЦК

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок проведения призыва, которые позволяют областным и Киевскому городскому территориальным центрам комплектования самостоятельно печатать повестки. Теперь процесс формирования и отправки сообщений призывникам частично автоматизирован.

По информации "Судебно-юридической газеты", изменения предусматривают, что печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, теперь может осуществлять не только Министерство обороны или государственные предприятия стратегического значения, но и областные и Киевский городской ТЦК. Для этого заключаются соответствующие договоры между центрами комплектования и заинтересованными учреждениями.

"Вследствие принятых в постановлении 1062 изменений печать повесток, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их средствами почтовой связи смогут осуществлять также и областные и Киевский городской ТЦК на основании соответствующих договоров", — говорится в публикации.

Правительство также отметило, что организация печати может происходить через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных ресурсов государственных предприятий.

Кроме этого, в материале говорится, что повестка может формироваться автоматически через Единый государственный реестр. В частности, руководитель районного или городского ТЦК должен наложить на нее квалифицированную электронную подпись в день формирования документа.

Ранее Фокус писал, что Кабмин принял решение, которое позволяет отправлять повестки через "Укрпочту". Теперь письма с уведомлением о доставке считаются официальным вызовом даже в случае, если человек отказывается их получать. Если гражданин прошел медкомиссию и годен к службе, но больше не имеет права на отсрочку, ему могут прислать повестку по почте. Почта фиксирует факт получения или отказа, что подтверждает, что извещение дошло до адресата. Игнорирование такого письма может иметь серьезные правовые последствия.

Также сообщалось, что не все граждане обязаны являться в ТЦК после получения повестки. В частности, от мобилизации могут временно или постоянно освобождать люди с инвалидностью, смотрители лиц с первой группой инвалидности, многодетные родители, опекуны несовершеннолетних или тех, кто нуждается в постоянном присмотре, а также священнослужители, ученые и отдельные госслужащие.

Напомним, что недавно на Полтавщине мужчина дважды отказался проходить военно-врачебную комиссию в ТЦК. Когда же дело прошло в суд, он своей вины не отрицал, но отделался штрафом.