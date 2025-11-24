Повестки по почте в Украине: юристы рассказали, кто избежит наказания за игнорирование

В оперативном командовании "Север" отметили, что за неявку на почту можно получить штраф до 25 тысяч гривен. Адвокат Дарья Тарасенко предупредила, что украинцам грозит даже тюрьма, если отправленная повестка — "боевая". Однако юристы объяснили, что доказать уклонение от мобилизации 2025 не так просто.

"Если оператор почтовой связи не сообщил о наличии повестки или человек имел уважительные причины для неявки, то уголовное производство должно быть закрыто", — отметил специалист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Адвокат Юрий Айвазян уточнил, что военнообязанный, например, может поехать в отпуск или лежать в больнице. Кроме того, почтальон может не вложить в ящик сообщение о поступлении заказного письма.

"Факт уклонения можно доказать только в том случае, если доказан умысел. Если же такой умысел доказать невозможно, то невозможно и привлечь к уголовной ответственности", — заверил он.

Мобилизация 2025: как наказывают за игнорирование повесток по почте

Представитель ОК "Север" Александр Бабич в комментарии "Суспільне" сообщил, что повестки, которые приходят украинцам по почте, составляет Министерство обороны. Они не отличаются от тех, которые вручают работники ТЦК лично. Если за 3 дня такую не забрать без уважительных причин, за это предусмотрена ответственность: штраф на сумму 17-25 тысяч гривен.

Відео дня

"Есть перечень уважительных причин. Это, например, смерть близкого родственника или человек заболел, находится на стационарном лечении", — уточнил военный.

Он отметил, что в таком случае нужно предоставить ТЦК подтверждение, например справку о смерти близкого родственника или из больницы. Важно, что повестка считается полученной, когда пришла по известному военкомату адресу — независимо от того, явился ли военнообязанный на почту.

Мобилизация 2025: по почте отправляют "боевые" повестки

Адвокат Дарья Тарасенко подтвердила, что при условии надлежащей отправки украинцы считаются уведомленными о вызове даже в случае, если письмо не забирают и оно возвращается в ТЦК с соответствующей отметкой. Кроме того, по почте могут отправлять и "боевые" повестки, но только после прохождения ВВК в течение года и отсутствия отсрочки у человека.

"Неявка по такой боевой повестке уже может повлечь за собой уголовную ответственность", — предупредила юрист.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что поток украинцев, которые пытаются нелегально сбежать за границу, уменьшается. Однако в целом, по его словам, нарушителей задерживают ежедневно.

С 1 ноября в Украине начался поэтапный переход ВСУ на новую систему военно-учетных документов. Вместо традиционных бумажных билетов военным будут выдавать ID-карты.