"Идет на спад": в Украине стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать за границу, — ГПСУ (видео)

Начиная с сентября 2025 года в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества лиц, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу.

Однако нарушителей все же продолжают задерживать ежедневно, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За последнее время количество попыток незаконного пересечения границы идет на спад", — сказал Демченко.

Он уточнил, что пик задержания нарушителей на границе в этом году приходился на август.

"Начиная с сентября и по состоянию на сейчас тенденция к уменьшению и, к счастью, не видим, чтобы даже в отдельные дни существенно увеличивалось количество желающих незаконно пересечь границу", — отметил Демченко.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что пограничники продолжают ежедневно задерживать тех, кто пытается бежать из Украины, как на линии границы, так и в приграничье, когда они пытаются добраться до пограничного рубежа.

Кроме того, по словам Демченко, возросло количество организованных групп, которые за вознаграждение пытаются переправить мужчин за пределы Украины.

"Количество таких противоправных групп разоблачено больше, чем в прошлом году. Не существенно, но есть увеличение", — подчеркнул Демченко.

Напомним, в ноябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым могут еще больше ограничить выезд за границу.

Фокус также писал о том, что в Одесской области беглецы пытались прорвать границу и попали в ДТП.