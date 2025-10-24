В Одесской области беглецы пытались прорвать границу и попали в ДТП (фото)

Вблизи границы в Раздельнянском районе военнослужащие ГПСУ обнаружили автомобиль, который направлялся в сторону границы с Молдовой. Но водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В Госпогранслужбе сообщили, что во внедорожнике было шесть человек и водитель. Они направлялись к границе, но, увидев пограничников, водитель авто ускорил движение и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет.

Все кто были в автомобиле, в результате аварии получили повреждения различной степени тяжести. Оказалось, что один из пассажиров был в багажнике.

На фото с места происшествия видно, что машина ехала по лесной дороге и скатилась с холма. Видно, что она несколько раз перевернулась.

Пострадавшим пограничники сразу оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой и полицию.

Предварительно оперативные сотрудники ГПСУ установили, что желающие попасть в соседнюю Молдову обратились за помощью к администратору одного из телеграмм-каналов. Не имея никаких гарантий успешной переправки за границу, мужчины заранее оплатили задаток в более 25 тыс. долларов США на криптокошелек дельца.

За указанную сумму организатор предоставил им машину, которая находилась в определенном месте сбора. На внедорожник румынской регистрации дельцы установили украинские номера от другого авто.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

