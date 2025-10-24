На Одещині втікачі намагалися прорвати кордон та потрапили у ДТП (фото)

Поблизу кордону в Роздільнянському районі військовослужбовці ДПСУ виявили автомобіль, який прямував у бік кордону з Молдовою. Але водій не впорався із керуванням і перекинувся у кювет.

У Держприкордонслужбі повідомили, що у позашляховику було шестеро осіб та водій. Вони прямували до кордону, але, побачивши прикордонників, водій авто пришвидшив рух та, не впоравшись з керуванням, перевернувся в кювет.

Всі хто були у автомобілі, внаслідок аварії дістали ушкодження різного ступеня тяжкості. Виявилось, що один із пасажирів був у багажнику.

На фото із місця події видно, що машина їхала лісовою дорогою і скотилась із пагорба. Видно, що вона кілька разів перекинулась.

Потерпілим прикордонники одразу надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію.

Попередньо оперативні співробітники ДПСУ встановили, що охочі потрапити до сусідньої Молдови звернулися за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення за кордон, чоловіки наперед сплатили завдаток у понад 25 тис. доларів США на криптогаманець ділка.

За вказану суму організатор надав їм автівку, яка знаходилась у визначеному місці збору. На позашляховик румунської реєстрації ділки встановили українські номери від іншого авто.

За спробу незаконного перетинання державного кордону відносно порушників складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

