Порушник кордону: співробітники ДПСУ зафіксували на камеру незвичайного "ухилянта" (відео)

Співробітники Держприкордонслужби України спіймали на фотопастку кабана, який безперешкодно перетнув кордон із Румунією.

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Звіра, який утік у своїх справах, прикордонники помітили, коли він потрапив в об'єктиви фотокамер, ідеться на сторінці відомства в соцмережі.

На опублікованому записі кабан у якийсь момент перетинає кордон, проскочивши під дротом.

"Повз фотопастки жоден порушник не пройде — навіть якщо він на чотирьох. Прикордонники зафіксували порушника кордону. Цього разу ним виявився дикий кабан, який вирішив вирушити в бік Румунії. Прогулянки таких "туристів" у прикордонному свідчать про одне: не варто сходити з офіційних маршрутів — ваша безпека важливіша за пригоди та експерименти", — зазначили прикордонники.

Відео розвеселило користувачів, і вони не поскупилися на коментарі:

"Не порушуйте права кабана на свободу пересування та конфіденційність. Слава Богу, тварини ще поки що в цьому вільні і живуть без кордонів. Може він на своє свиняче побачення біг, а його тут знімають", "Навіть кабан втік", "Черговий злодій, переодягнувшись у кабанчика, втік за кордон", "Анекдот радянський усі знають про "хоч тушкою хоч опудалом"?" — пишуть під роликом.

Раніше Фокус писав, що на кордоні з Молдовою прикордонники знайшли в автобусі чоловіка в жіночій перуці та сукні. Військовозобов'язаний разом зі своєю співмешканкою намагався покинути територію України.

Ми також розповідали, що житель Ужгорода на моноколесі намагався незаконно перетнути державний кордон України зі Словаччиною.