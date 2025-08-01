Нарушитель границы: сотрудники ГПСУ зафиксировали на камеру необычного "уклониста" (видео)

Сотрудники Госпогранслужбы Украины поймали на фотоловушку кабана, который беспрепятственно пересек границу с Румынией.

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Зверя, бежавшего по своим делам, пограничники заметили, когда он попал в объективы фотокамер, говорится на странице ведомства в соцсети.

На опубликованной записи кабан в какой-то момент пересекает границу, проскочив под проволокой.

"Мимо фотоловушки ни один нарушитель не пройдет – даже если он на четырех. Пограничники зафиксировали нарушителя границы. На этот раз им оказался дикий кабан, решивший отправиться в сторону Румынии. Прогулки таких "туристов" в пограничном свидетельствуют об одном: не стоит сходить с официальных маршрутов – ваша безопасность важнее приключений и экспериментов", – отметили пограничники.

Видео развеселило пользователей, и они не поскупились на комментарии:

"Не нарушайте права кабана на свободу передвижения и конфиденциальность. Слава Богу, животные еще пока в этом свободны и живут без границ. Может он на свое свиное свидание бежал, а его здесь снимают", "Даже кабан убежал", "Очередной вор, переодевшись в кабанчика, скрылся за границу", "Анекдот советский все знают про "хоть тушкой хоть чучелом"?" – пишут под роликом.

Ранее Фокус писал, что на границе с Молдовой пограничники нашли в автобусе мужчину в женском парике и платье. Военнообязанный вместе со своей сожительницей пытался покинуть территорию Украины.

Мы также рассказывали, что житель Ужгорода на моноколесе пытался незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией.