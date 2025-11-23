"Йде на спад": в Україні поменшало чоловіків, які намагаються незаконно втекти закордон, — ДПСУ (відео)

Починаючи з вересня 2025 року в Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон.

Проте порушників все ж таки продовжують затримувати щодня, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За останній час кількість спроб незаконного перетину кордону йде на спад", — сказав Демченко.

Він уточнив, що пік затримання порушників на кордоні цього року припадав на серпень.

"Починаючи з вересня і станом на зараз тенденція до зменшення і, на щастя, не бачимо, щоб навіть в окремі дні суттєво збільшувалась кількість охочих незаконно перетнути кордон", — зазначив Демченко.

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що прикордонники продовжують щоденно затримувати тих, хто намагається втекти з України, як на лінії кордону, так і в прикордонні, коли вони намагаються дістатись прикордонного рубежу.

Крім того, за словами Демченка, зросла кількість організованих груп, які за винагороду намагаються переправити чоловіків за межі України.

"Кількість таких протиправних груп викрито більше, ніж минулого року. Не суттєво, але є збільшення", — наголосив Демченко.

