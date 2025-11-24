Повістки поштою в Україні: юристи розповіли, хто уникне покарання за ігнорування

В оперативному командуванні "Північ" наголосили, що за неявку на пошту можна отримати штраф до 25 тисяч гривень. Адвокатка Дар'я Тарасенко попередила, що українцям загрожує навіть в'язниця, якщо відправлена повістка — "бойова". Однак юристи пояснили, що довести ухилення від мобілізації 2025 не так просто.

"Якщо оператор поштового зв'язку не повідомив про наявність повістки або людина мала поважні причини для неявки, то кримінальне провадження повинно бути закрите", — наголосив фахівець Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

Адвокат Юрій Айвазян уточнив, що військовозобов'язаний, наприклад, може поїхати у відпустку або лежати у лікарні. Окрім того, листоноша може не вкласти до скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа.

"Факт ухилення можна довести тільки в тому випадку, якщо доведений умисел. Якщо ж такий умисел довести неможливо, то неможливо й притягнути до кримінальної відповідальності", — запевнив він.

Мобілізація 2025: як карають за ігнорування повісток поштою

Представник ОК "Північ" Олександр Бабич у коментарі "Суспільному" повідомив, що повістки, які приходять українцям поштою, складає Міністерство оборони. Вони не відрізняються від тих, які вручають працівники ТЦК особисто. Якщо за 3 дні таку не забрати без поважних причин, за це передбачена відповідальність: штраф на суму 17-25 тисяч гривень.

"Є перелік поважних причин. Це, наприклад, смерть близького родича або людина захворіла, перебуває на стаціонарному лікуванні", — уточнив військовий.

Він наголосив, що в такому випадку потрібно надати ТЦК підтвердження, наприклад довідку про смерть близького родича або з лікарні. Важливо, що повістка вважається отриманою, коли прийшла за відомою військкомату адресою — незалежно від того, чи з'явився військовозобовʼязаний на пошту.

Мобілізація 2025: поштою відправляють "бойові" повістки

Адвокатка Дар'я Тарасенко підтвердила, що за умови належної відправки українці вважаються повідомленими про виклик навіть у разі, якщо лист не забирають і він повертається до ТЦК з відповідною відміткою. Окрім того, поштою можуть відправляти й "бойові" повістки, але лише після проходження ВЛК впродовж року й відсутності відстрочки у людини.

"Неявка за такою бойовою повісткою вже може мати наслідком кримінальну відповідальність", — попередила юристка.

