В Украине вводят ID-карты для военнослужащих вместо бумажных военных билетов: как оформить
В Украине с 1 ноября 2025 года стартовал поэтапный переход Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта на новую систему военно-учетных документов. Военнослужащие постепенно будут получать ID-карты вместо традиционных бумажных военных билетов.
ID-карта выполнена в формате военной идентификационной карточки (military identification card) и оснащена контактным или бесконтактным электронным носителем. Он позволяет считывать и защищать служебную информацию, сообщается в приказе Минобороны Украины.
В то же время предусмотрена цифровая версия документа в приложении "Армия+", которая будет юридически равнозначной физической карте после технической реализации. То есть военный сможет пользоваться или физическим, или цифровым вариантом документа.
Окончательный вид документа и возможность электронной версии еще определяются. Текущие военные билеты продолжают быть действительными.
Какие документы заменит новая военная идентификационная карточка
Новый документ постепенно заменит все действующие военные удостоверения. До момента выдачи ID-карты действительными на территории Украины будут оставаться:
- военные билеты рядового, сержантского и старшинского состава;
- удостоверения офицеров, прапорщиков, мичманов;
- удостоверения генералов и адмиралов;
- документы офицеров Госспецтрансслужбы.
После получения новой карточки старые документы будут подлежать изъятию и уничтожению в установленном порядке.
Как оформить военную ID-карту
- Заказ карточки осуществляется в течение пяти календарных дней после зачисления военнослужащего в списки личного состава или представления документов на замену.
- Если в часть одновременно прибывает более 100 человек, срок может быть продлен до 15 дней.
- Выдача осуществляется службами персонала воинских частей. Если кадрового подразделения нет, обязанности возлагаются на другие службы по решению командира.
Кто будет выдавать военную идентификационную карточку
- военным аппарата Минобороны — Департамент кадровой политики МОУ;
- Главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, их заместителям и аппарату — Кадровый центр ВСУ;
- военным Госспецтрансслужбы — управление персонала Администрации службы транспорта.
Военная ID-карта выдается:
- при направлении на базовую военную службу;
- при мобилизации или заключении контракта;
- при поступлении в военные вузы;
- если ранее документ не выдавался.
Когда нужно заменять военную идентификационную карточку
- Замена карточки производится по решению командира в случаях, когда:
- изменяются персональные данные;
- заканчивается 10-летний срок действия;
- карточка повреждена или утеряна.
О необходимости замены военный должен сообщить непосредственному командиру.
Что "умеет" военная ID-карта
Это не просто удостоверение, а полноценный электронный документ. Предусмотрены следующие функции (при условии технической реализации):
- квалифицированная электронная подпись (КЭП) для подписания документов;
- пропуск в воинские части через системы контроля доступа;
- ключ авторизации для информационных систем Минобороны.
Срок действия карточки — 10 лет. Ее выдают лично под подпись, и передавать документ другим лицам запрещено.
В случае утери ID-карты нужно:
- передать найденный документ в ближайший орган Военной службы правопорядка или ТЦК;
- если владельцу уже выдана новая — старая карточка уничтожается;
- карточки осужденных военных хранятся в ТЦК;
- после смерти или гибели военного карточку также уничтожают.
По словам юриста Дарьи Тарасовой, реформа направлена на повышение безопасности хранения и обработки персональных данных военных, а также на упрощение процедуры учета.
Во время мобилизации документ сразу не выдают — вместо этого ТЦК и СП оформляют временную справку установленной формы. Если лицо призвали непосредственно в воинскую часть, справку должны предоставить в течение трех дней. До получения ID-карты военный пользуется справкой вместе с паспортом.
Ранее Фокус писал, что сотрудники ТЦК могут иметь доступ к информации о военнообязанных от демографических реестров, учебных заведений, ГРАГС и из многих других источников. Вероятно, ТЦК будет владеть почти всей информацией о военнообязанных мужчинах и женщинах.
А 25 сентября Министерство обороны Украины сообщило, что мужчины в возрасте 25-60 лет будут поставлены на воинский учет автоматически без посещения ТЦК и СП.