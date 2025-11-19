В Украине вводят ID-карты для военнослужащих вместо бумажных военных билетов: как оформить

В Украине с 1 ноября 2025 года стартовал поэтапный переход Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта на новую систему военно-учетных документов. Военнослужащие постепенно будут получать ID-карты вместо традиционных бумажных военных билетов.

ID-карта выполнена в формате военной идентификационной карточки (military identification card) и оснащена контактным или бесконтактным электронным носителем. Он позволяет считывать и защищать служебную информацию, сообщается в приказе Минобороны Украины.

В то же время предусмотрена цифровая версия документа в приложении "Армия+", которая будет юридически равнозначной физической карте после технической реализации. То есть военный сможет пользоваться или физическим, или цифровым вариантом документа.

Окончательный вид документа и возможность электронной версии еще определяются. Текущие военные билеты продолжают быть действительными.

Какие документы заменит новая военная идентификационная карточка

Новый документ постепенно заменит все действующие военные удостоверения. До момента выдачи ID-карты действительными на территории Украины будут оставаться:

военные билеты рядового, сержантского и старшинского состава;

удостоверения офицеров, прапорщиков, мичманов;

удостоверения генералов и адмиралов;

документы офицеров Госспецтрансслужбы.

После получения новой карточки старые документы будут подлежать изъятию и уничтожению в установленном порядке.

Как оформить военную ID-карту

Заказ карточки осуществляется в течение пяти календарных дней после зачисления военнослужащего в списки личного состава или представления документов на замену.

Если в часть одновременно прибывает более 100 человек, срок может быть продлен до 15 дней.

Выдача осуществляется службами персонала воинских частей. Если кадрового подразделения нет, обязанности возлагаются на другие службы по решению командира.

Кто будет выдавать военную идентификационную карточку

военным аппарата Минобороны — Департамент кадровой политики МОУ;

Главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, их заместителям и аппарату — Кадровый центр ВСУ;

военным Госспецтрансслужбы — управление персонала Администрации службы транспорта.

Военная ID-карта выдается:

при направлении на базовую военную службу;

при мобилизации или заключении контракта;

при поступлении в военные вузы;

если ранее документ не выдавался.

Когда нужно заменять военную идентификационную карточку

Замена карточки производится по решению командира в случаях, когда:

изменяются персональные данные;

заканчивается 10-летний срок действия;

карточка повреждена или утеряна.

О необходимости замены военный должен сообщить непосредственному командиру.

Что "умеет" военная ID-карта

Это не просто удостоверение, а полноценный электронный документ. Предусмотрены следующие функции (при условии технической реализации):

квалифицированная электронная подпись (КЭП) для подписания документов;

пропуск в воинские части через системы контроля доступа;

ключ авторизации для информационных систем Минобороны.

Срок действия карточки — 10 лет. Ее выдают лично под подпись, и передавать документ другим лицам запрещено.

В случае утери ID-карты нужно:

передать найденный документ в ближайший орган Военной службы правопорядка или ТЦК;

если владельцу уже выдана новая — старая карточка уничтожается;

карточки осужденных военных хранятся в ТЦК;

после смерти или гибели военного карточку также уничтожают.

По словам юриста Дарьи Тарасовой, реформа направлена на повышение безопасности хранения и обработки персональных данных военных, а также на упрощение процедуры учета.

Во время мобилизации документ сразу не выдают — вместо этого ТЦК и СП оформляют временную справку установленной формы. Если лицо призвали непосредственно в воинскую часть, справку должны предоставить в течение трех дней. До получения ID-карты военный пользуется справкой вместе с паспортом.

Ранее Фокус писал, что сотрудники ТЦК могут иметь доступ к информации о военнообязанных от демографических реестров, учебных заведений, ГРАГС и из многих других источников. Вероятно, ТЦК будет владеть почти всей информацией о военнообязанных мужчинах и женщинах.

А 25 сентября Министерство обороны Украины сообщило, что мужчины в возрасте 25-60 лет будут поставлены на воинский учет автоматически без посещения ТЦК и СП.