В "Резерв+" автоматически обновлено 90% отсрочек от мобилизации: кому не нужно подавать заявления

В Украине до 2 февраля автоматически продлились 90% оформленных отсрочек граждан от мобилизации. Минобороны расширило перечень категорий военнообязанных, отсрочки которых продлеваются без их участия.

Об автоматическом продлении отсрочки от мобилизации в Украине для определенных категорий граждан сообщила 3 февраля пресс-служба Министерства обороны. В ведомстве отметили, что были продлены сроки действия отсрочек, оформленных через "Резерв+" и поданных через Центры предоставления административных услуг. К этому механизму было добавлено 7 категорий военнообязанных.

В Минобороны объяснили, что теперь в Украине 90% оформленных отсрочек продолжаются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны граждан, поэтому указанным категориям не нужно каждые 90 дней лично идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с документами и ждать более недели на рассмотрение.

Відео дня

"Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в "Резерв+". В остальных случаях заявления подаются через ЦПАУ", — рассказали в ведомстве.

Отсрочка от мобилизации: кому продлят автоматически

В Минобороны привели перечень 7 категорий граждан, отсрочки которых отныне подлежат автопродлению:

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

граждане, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

военнообязанные, которые имеют жену или мужа с инвалидностью III группы;

граждане, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Также автоматически будет продолжаться отсрочка для категорий военнообязанных, определенных ранее:

людей с инвалидностью;

временно непригодных к службе;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеет родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщин и мужчин военных с ребенком;

родителей трех и более детей в одном браке;

студентов, аспирантов;

работников высшего и профобразования;

граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

людей, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военных, освобожденных из плена.

Как продлевается отсрочка от мобилизации

Граждане, чьи отсрочки автоматически продлились, сначала получили в приложении "Резерв+" push-уведомление о запланированном продлении, а после того, как данные были обработаны, им пришло уведомление об обновлении срока.

Если оповещения не было, это может означать, что в государственных реестрах недостаточно данных или они устарели. Тебе необходимо обратиться в любой удобный ЦНАП с документами. В Минобороны отметили, что ТЦК и СП больше заявления на отсрочки от граждан не принимают.

Напомним, адвокат Дарья Тарасенко предупреждала, что с 3 февраля некоторые мужчины потеряют отсрочку, предоставленную в ноябре 2025 года. Юрист объясняла, как проверить в приложении "Резерв+", была ли отсрочка продлена автоматически.

31 декабря СМИ со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объясняли, почему могут мобилизовать даже с отсрочкой и как избежать проблем с призывом. В ТЦК объяснили, что для исключения из списков призыва необходимо предоставить официальные документы.