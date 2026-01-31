Могут мобилизовать даже с отсрочкой: в ТЦК объяснили, как избежать проблем с призывом

В Украине могут мобилизовать даже многодетных родителей, лиц с правом на отсрочку и бывших военнопленных, если их статус не подтвержден официально. В ТЦК отмечают, что без представленных документов человек считается подлежащим призыву, независимо от жизненных обстоятельств.

Как сообщает издание ТСН, ссылаясь на разъяснения Киевского областного ТЦК и СП, в условиях продления военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 года все мужчины, которые имеют право на отсрочку, должны самостоятельно позаботиться о ее надлежащем оформлении.

В ТЦК обращают внимание, что законодательство предусматривает ряд оснований для непризова, в частности из-за семейных обстоятельств или особого статуса. Однако информация о таких лицах не попадает в соответствующие учеты без предоставления подтверждающих документов.

Если военнообязанный не обратился в ТЦК, ЦПАУ или не воспользовался приложением "Резерв+", его формально могут считать подлежащим мобилизации.

Відео дня

В общем, к категориям, которые имеют право на отсрочку, относятся:

родители трех и более несовершеннолетних детей;

лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или нетрудоспособными родственниками;

а также члены семей погибших или пропавших без вести военнослужащих.

В ТЦК подчеркивают, что для исключения из списков призыва необходимо предоставить официальные документы — свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, судебные решения по опеке и другие подтверждения.

При отсутствии таких документов мужчины, даже имея законные основания для отсрочки, могут столкнуться с мобилизацией или проблемами при пересечении государственной границы. Также в ТЦК добавили, что пограничные и военные органы руководствуются исключительно имеющимися в базах данными, а не устными объяснениями.

Что об этом говорят юристы

Кроме того, адвокат Андрей Межирицкий, который работает с делами, связанными с мобилизацией, рассказал изданию о случае из собственной практики. По его словам, в Одессе недавно мобилизовали мужчину, который является отцом троих детей, но за несколько лет войны так и не оформил отсрочку. Только после призыва его близкие начали собирать документы, однако на этом этапе процесс оказался значительно сложнее.

По словам юриста, в учебных подразделениях нередко отказываются принимать такие документы и советуют подавать соответствующие рапорты уже в боевых частях.

"То есть, если человек имеет право на отсрочку, то может пользоваться им, а может и не пользоваться. Принуждать никто не будет", — пояснил специалист.

По мнению адвоката, своевременное обращение в ЦНАП или консультация с юристом могли бы полностью предотвратить подобную ситуацию.

Если же человек не оформил документы, государство имеет законные основания считать его подлежащим мобилизации.

О важности заблаговременного оформления отсрочки недавно напомнило и Министерство обороны Украины. В ведомстве прокомментировали ситуацию с бывшим военнопленным Евгением Шибаловым, который столкнулся с трудностями при выезде за границу. В Минобороны отметили, что даже при наличии соответствующего статуса необходимо сначала обратиться в ТЦК, а затем, при необходимости, воспользоваться онлайн-сервисами.

Сам Шибалов признал, что ошибочно считал свой статус достаточным основанием для автоматического пересечения границы. После уточнения данных ему разрешили выезд, однако поездку пришлось отложить и оформить отсрочку в Украине должным образом.

Напомним, что в Министерстве обороны анонсировали возможность автоматической постановки на воинский учет через приложение "Резерв+" без посещения территориальных центров комплектования и ВВК.

Стоит заметить, что недавно Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 4 мая, и поэтому в феврале будет продолжаться призыв военнообязанных в ВСУ.