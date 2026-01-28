Минобороны разрешило стать на воинский учет без ТЦК и медосмотра: кто может воспользоваться

В Министерстве обороны анонсировали возможность автоматической постановки на воинский учет без посещения территориальных центров комплектования и ВВК. Сделать это можно через приложение "Резерв+".

Функция будет доступна даже для тех, кто находится за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Стать на воинский учет можно онлайн и без ТЦК и медосмотра и даже из-за рубежа", — отметили в ведомстве.

Кто может стать на воинский учет без ТЦК и медосмотра

В Министерстве обороны объяснили, что возможность не посещать территориальные центры комплектования и не проходить медосмотр доступна для тех, кто делает это впервые. Кроме того, даже в таком случае функция доступна только для определенных категорий:

юноши 2009 г.р. (до 31 июля);

мужчины 25-59 лет, только если ранее не были на воинском учете и имеют биометрический документ.

Как стать на воинский учет через "Резерв+", не посещая ТЦК и не проходя медосмотр

Для того чтобы встать на учет через приложение, необходимо:

Обновить или установить "Резерв+";

Авторизироваться;

Выбрать функцию "Стать на учет"

Получить свой "Резерв ID" в приложении.

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что юристы предполагают, что территориальные центры комплектования в этом году будут выписывать меньше бумажных повесток. Военнообязанным чаще будут поступать сообщения в электронном виде.

