Минобороны разрешило стать на воинский учет без ТЦК и медосмотра: кто может воспользоваться
В Министерстве обороны анонсировали возможность автоматической постановки на воинский учет без посещения территориальных центров комплектования и ВВК. Сделать это можно через приложение "Резерв+".
Функция будет доступна даже для тех, кто находится за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Стать на воинский учет можно онлайн и без ТЦК и медосмотра и даже из-за рубежа", — отметили в ведомстве.
Кто может стать на воинский учет без ТЦК и медосмотра
В Министерстве обороны объяснили, что возможность не посещать территориальные центры комплектования и не проходить медосмотр доступна для тех, кто делает это впервые. Кроме того, даже в таком случае функция доступна только для определенных категорий:
- юноши 2009 г.р. (до 31 июля);
- мужчины 25-59 лет, только если ранее не были на воинском учете и имеют биометрический документ.
Как стать на воинский учет через "Резерв+", не посещая ТЦК и не проходя медосмотр
Для того чтобы встать на учет через приложение, необходимо:
- Обновить или установить "Резерв+";
- Авторизироваться;
- Выбрать функцию "Стать на учет"
- Получить свой "Резерв ID" в приложении.
Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года.
Ранее сообщалось, что юристы предполагают, что территориальные центры комплектования в этом году будут выписывать меньше бумажных повесток. Военнообязанным чаще будут поступать сообщения в электронном виде.
Фокус рассказывал, кого из мужчин заберут в армию в феврале в рамках мобилизации.
Также Фокус рассказывал, как пропаганда России воюет с ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию.
Ранее стало известно, что юношей, которые подписали с Минобороны контракт "18-24", могут мобилизовать в армию даже на следующий день после демобилизации. Все потому, что Верховная Рада отказалась проголосовать за отсрочку для этой категории.