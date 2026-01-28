Міноборони дозволило стати на військовий облік без ТЦК та медогляду: хто може скористатися

У Міністерстві оборони анонсували можливість автоматичного взяття на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та ВЛК. Зробити це можна через додаток "Резерв+".

Функція буде доступна навіть для тих, хто перебуває за кордоном. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Стати на військовий облік можна онлайн і без ТЦК і медогляду та навіть з-за кордону", — наголосили у відомстві.

Хто може стати на військовий облік без ТЦК та медогляду

У Міністерстві оборони пояснили, що можливість не відвідувати територіальні центри комплектування та не проходити медогляд доступна для тих, хто робить це вперше. Крім того, навіть у такому випадку функція доступна лише для певних категорій:

юнаки 2009 р.н. (до 31 липня);

чоловіки 25–59 років, тільки якщо раніше не були на військовому обліку та мають біометричний документ.

Як стати на військовий облік через "Резерв+", не відвідуючи ТЦК та не проходячи медогляд

Для того щоб встати на облік через додаток, необхідно:

Оновити або встановити "Резерв+";

Авторизуватися;

Обрати функцію "Стати на облік"

Отримати свій "Резерв ID" у застосунку.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року.

