Закликають до підпалів і побоїв: як пропаганда РФ воює з ТЦК, — експертка (відео)

Експертка з питань гібридної війни та співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці (USCC) Соломія Хома розповіла Фокусу, що російська пропаганда системно використовує страхи українців, щоб дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування та демотивувати мобілізацію.

В інтерв'ю Фокусу вона пояснила, що в інформаційному просторі тема мобілізації подається неправильно і не як конституційний обов’язок громадян, а скоріше як щось небезпечне і безповоротне. Зокрема, люди часто сприймають службу як "квиток в один кінець" та вважають, що після мобілізації або підписання контракту вони одразу потраплять на передову і не повернуться.

Крім того, експертка зазначила, що російська пропаганда не лише використовує реальні страхи, а й активно нав’язує їх українцям. За її словами, громадяни бояться, що не буде навчань або що вони потраплять до поганого командира, і хоч окремі ситуації підтверджують ці побоювання, вони не є масовими. Однак Росія системно масштабує такі випадки та поширює їх у соцмережах.

Також у розмові з Фокусом Соломія Хома підкреслила, що конфліктні ситуації між громадянами та військовослужбовцями ТЦК дійсно трапляються, але їхня кількість невелика. Вона нагадала, що колишній міністр оборони Денис Шмигаль оцінював такі випадки за рік від 5% до 10% відсотків.

"І ми розуміємо, що є об’єктивні ситуації. За ці роки ми бачили деякі факти та приклади, які є релевантними до таких страхів, але вони абсолютно не є масовими, тому що якби вони були масовими, напевно, ми б не могли п’ятий рік поспіль стримувати російський наступ. Але окремі ситуації ми бачимо, що росіяни взяли, масштабували та примножили, розкрутили, поширили на максимальну кількість майданчиків і залучили, допустимо, якихось лідерів суспільної думки", — пояснила вона.

Методи пропаганди РФ проти ТЦК стали більш радикальними

Ба більше, за словами Хоми, російська стратегія еволюціонувала від простого масштабування інформаційних вкидів до їх радикалізації. Зокрема, зараз канали комунікації активно закликають до радикальних дій проти військових ТЦК, включаючи підпали автомобілів і побої. Це, за її словами, є не просто роздмухуванням проблеми, а значною радикалізацією інформаційного впливу.

"Ті канали комунікації, які ми виявляємо в Телеграмах та інших платформах, глобально закликають до радикалізації того, що відбувалося з ТЦК, до підпалів машин, до побоїв військовослужбовців ТЦК та подібних дій. Тобто тенденція станом на зараз охоплює не лише масштабування, а й значну радикалізацію", — пояснила співрозмовниця Фокусу.

Нагадаємо, що 14 січня на Львівщині чоловік кілька разів вистрілив з травматичної зброї по мікроавтобусу військовослужбовців РТЦК та СП, які в той момент проводили заходи з оповіщення.

Також Фокус писав, що у Львові під час перевірки документів чоловік кинувся з ножем на військовослужбовця. Після цього нападник намагався втекти, але його розшукали, й затримали.