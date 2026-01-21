Стрілянина по авто ТЦК на Львівщині: поліція оголосила підозрюваного в розшук (фото)

За даними поліції, в селищі Рудно 14 січня стріляв по автівці районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місцевий житель. За хуліганство йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Оголошення про розшук підозрюваного у вчинені стрілянини по авто ТЦК опублікував 21 січня відділ комунікації поліції Львівської області. За словами правоохоронців, чоловік переховується від органів досудового розслідування.

Поліція розшукує за підозрою в хуліганстві Назара Євгеновича Бубу 1997 року народження, мешканця селища Рудно Львівського району, де стався інцидент.

"Прикмети підозрюваного: зріст — 170 см, повний. Очі карі, волосся коротке, темно-русе. Може мати з собою вогнепальну зброю", — попередили правоохоронці.

За даними слідчих, розшукуваний близько 10:15 14 січня кілька разів вистрілив з травматичної зброї з салону свого Volkswagen Passat на перехресті вулиць Лесі Українки — Небесної Сотні у селищі Рудно. Кулі влучили в мікроавтобус Volkswagen Т6 військовослужбовців РТЦК та СП, які в той момент проводили заходи з оповіщення. Після стрілянини по авто ТЦК підозрюваний поїхав з місця подій.

Поліція розшукує підозрюваного у стрільбі по автомобілю військовослужбовців ТЦК Фото: Національна поліція

Чоловікові заочно повідомили про підозру у вчиненні хуліганства за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

В поліції попросили повідомляти інформацію про місце перебування розшукуваного на оперативну лінію 102 або за номером телефону: (032) 238-43-95.

Нагадаємо, про те, що на Львівщині стріляли в автівку ТЦК, місцеві медіа повідомляли 14 січня. За даними, в селищі Рудно було оголошено план перехоплення.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури 13 січня повідомляла, що у Львові чоловік напав на військового ТЦК з ножем, вдаривши його у живіт.