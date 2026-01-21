Стрельба по авто ТЦК во Львовской области: полиция объявила подозреваемого в розыск (фото)

По данным полиции, в поселке Рудно 14 января стрелял по машине районного территориального центра комплектования и социальной поддержки местный житель. За хулиганство ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Объявление о розыске подозреваемого в совершении стрельбы по авто ТЦК опубликовал 21 января отдел коммуникации полиции Львовской области. По словам правоохранителей, мужчина скрывается от органов досудебного расследования.

Полиция разыскивает по подозрению в хулиганстве Назара Евгеньевича Бубу 1997 года рождения, жителя поселка Рудно Львовского района, где произошел инцидент.

"Приметы подозреваемого: рост — 170 см, полный. Глаза карие, волосы короткие, темно-русые. Может иметь с собой огнестрельное оружие", — предупредили правоохранители.

По данным следователей, разыскиваемый около 10:15 14 января несколько раз выстрелил из травматического оружия из салона своего Volkswagen Passat на перекрестке улиц Леси Украинки — Небесной Сотни в поселке Рудно. Пули попали в микроавтобус Volkswagen Т6 военнослужащих РТЦК и СП, которые в тот момент проводили мероприятия по оповещению. После стрельбы по авто ТЦК подозреваемый уехал с места событий.

Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по автомобилю военнослужащих ТЦК Фото: Национальная полиция

Мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении хулиганства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В полиции попросили сообщать информацию о месте нахождения разыскиваемого на оперативную линию 102 или по номеру телефона: (032) 238-43-95.

Напомним, о том, что на Львовщине стреляли в машину ТЦК, местные медиа сообщали 14 января. По данным, в поселке Рудно был объявлен план перехвата.

Пресс-служба Львовской областной прокуратуры 13 января сообщала, что во Львове мужчина напал на военного ТЦК с ножом, ударив его в живот.