Призывают к поджогам и побоям: как пропаганда РФ воюет с ТЦК, — эксперт (видео)

Эксперт по вопросам гибридной войны и соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества (USCC) Соломия Хома рассказала Фокусу, что российская пропаганда системно использует страхи украинцев, чтобы дискредитировать работу территориальных центров комплектования и демотивировать мобилизацию.

В интервью Фокусу она объяснила, что в информационном пространстве тема мобилизации подается неправильно и не как конституционная обязанность граждан, а скорее как нечто опасное и безвозвратное. В частности, люди часто воспринимают службу как "билет в один конец" и считают, что после мобилизации или подписания контракта они сразу попадут на передовую и не вернутся.

Кроме того, эксперт отметила, что российская пропаганда не только использует реальные страхи, но и активно навязывает их украинцам. По ее словам, граждане боятся, что не будет учений или что они попадут к плохому командиру, и хотя отдельные ситуации подтверждают эти опасения, они не являются массовыми. Однако Россия системно масштабирует такие случаи и распространяет их в соцсетях.

Также в разговоре с Фокусом Соломия Хома подчеркнула, что конфликтные ситуации между гражданами и военнослужащими ТЦК действительно случаются, но их количество невелико. Она напомнила, что бывший министр обороны Денис Шмыгаль оценивал такие случаи за год от 5% до 10% процентов.

"И мы понимаем, что есть объективные ситуации. За эти годы мы видели некоторые факты и примеры, которые являются релевантными к таким страхам, но они абсолютно не являются массовыми, потому что если бы они были массовыми, наверное, мы бы не могли пятый год подряд сдерживать российское наступление. Но отдельные ситуации мы видим, что россияне взяли, масштабировали и приумножили, раскрутили, распространили на максимальное количество площадок и привлекли, допустим, каких-то лидеров общественного мнения", — пояснила она.

Методы пропаганды РФ против ТЦК стали более радикальными

Более того, по словам Хомы, российская стратегия эволюционировала от простого масштабирования информационных вбросов к их радикализации. В частности, сейчас каналы коммуникации активно призывают к радикальным действиям против военных ТЦК, включая поджоги автомобилей и побои. Это, по ее словам, является не просто раздуванием проблемы, а значительной радикализацией информационного воздействия.

"Те каналы коммуникации, которые мы обнаруживаем в Телеграммах и других платформах, глобально призывают к радикализации того, что происходило с ТЦК, к поджогам машин, к побоям военнослужащих ТЦК и подобным действиям. То есть тенденция по состоянию на сейчас охватывает не только масштабирование, но и значительную радикализацию", — пояснила собеседница Фокуса.

Напомним, что 14 января на Львовщине мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия по микроавтобусу военнослужащих РТЦК и СП, которые в тот момент проводили мероприятия по оповещению.

Также Фокус писал, что во Львове во время проверки документов мужчина бросился с ножом на военнослужащего. После этого нападавший пытался убежать, но его разыскали, и задержали.