Можуть мобілізувати навіть із відстрочкою: у ТЦК пояснили, як уникнути проблем із призовом

В Україні можуть мобілізувати навіть багатодітних батьків, осіб із правом на відстрочку та колишніх військовополонених, якщо їхній статус не підтверджений офіційно. У ТЦК наголошують, що без поданих документів людина вважається такою, що підлягає призову, незалежно від життєвих обставин.

Як повідомляє видання ТСН, посилаючись на роз’яснення Київського обласного ТЦК та СП, в умовах продовження воєнного стану і мобілізації до 4 травня 2026 року всі чоловіки, які мають право на відстрочку, повинні самостійно подбати про її належне оформлення.

У ТЦК звертають увагу, що законодавство передбачає низку підстав для непризову, зокрема через сімейні обставини або особливий статус. Однак інформація про таких осіб не потрапляє до відповідних обліків без подання підтвердних документів.

Якщо військовозобов’язаний не звернувся до ТЦК, ЦНАПу або не скористався застосунком "Резерв+", його формально можуть вважати таким, що підлягає мобілізації.

Звгалом, до категорій, які мають право на відстрочку, належать:

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи, що здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або непрацездатними родичами;

а також члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

У ТЦК підкреслюють, що для виключення зі списків призову необхідно надати офіційні документи — свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, судові рішення щодо опіки та інші підтвердження.

За відсутності таких документів чоловіки, навіть маючи законні підстави для відстрочки, можуть зіткнутися з мобілізацією або проблемами під час перетину державного кордону. Також у ТЦК додали, що прикордонні та військові органи керуються виключно наявними в базах даними, а не усними поясненнями.

Що про це кажуть юристи

Крім того, адвокат Андрій Межирицький, який працює зі справами, пов’язаними з мобілізацією, розповів виданню про випадок із власної практики. За його словами, в Одесі нещодавно мобілізували чоловіка, який є батьком трьох дітей, але за кілька років війни так і не оформив відстрочку. Лише після призову його близькі почали збирати документи, однак на цьому етапі процес виявився значно складнішим.

За словами юриста, у навчальних підрозділах нерідко відмовляються приймати такі документи та радять подавати відповідні рапорти вже у бойових частинах.

"Тобто, якщо чоловік має право на відстрочку, то може користуватись ним, а може і не користуватись. Примушувати ніхто не буде", — пояснив фахіаець.

На думку адвоката, своєчасне звернення до ЦНАПу або консультація з юристом могли б повністю запобігти подібній ситуації.

Якщо ж людина не оформила документи, держава має законні підстави вважати її такою, що підлягає мобілізації.

Про важливість завчасного оформлення відстрочки нещодавно нагадало і Міністерство оборони України. У відомстві прокоментували ситуацію з колишнім військовополоненим Євгеном Шибаловим, який зіткнувся з труднощами під час виїзду за кордон. У Міноборони наголосили, що навіть за наявності відповідного статусу необхідно спочатку звернутися до ТЦК, а згодом, за потреби, скористатися онлайн-сервісами.

Сам Шибалов визнав, що помилково вважав свій статус достатньою підставою для автоматичного перетину кордону. Після уточнення даних йому дозволили виїзд, однак поїздку довелося відкласти та оформити відстрочку в Україні належним чином.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони анонсували можливість автоматичного взяття на військовий облік через додаток "Резерв+" без відвідування територіальних центрів комплектування та ВЛК.

Варто зауважити, що нещодавно Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 4 травня, і через це у лютому триватиме призов військовозобов’язаних до ЗСУ.