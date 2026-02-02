Некоторые мужчины потеряют отсрочку 3 февраля: кого это касается

2 февраля — последний день действия отсрочек, которые были предоставлены в ноябре 2025 года. Для части мужчин она перестанет работать уже 3 февраля.

Граждане, имеющие право на отсрочку, должны проверить, была ли продлена их отсрочка автоматически. Об этом предупредила адвокат Дарья Тарасенко в Facebook.

По ее словам, 3 февраля действие части автоматических отсрочек от мобилизации будет завершено.

Продление может происходить разными вариантами — автоматически или решением комиссии.

Как проверить статус отсрочки

Для того чтобы проверить статус отсрочки, нужно иметь приложение "Резерв+". В нем надо сформировать расширенную выписку и проверить дату отсрочки:

Если указано "04.05.2026" — отсрочка продлена;

Если указано "02.02.2026" — отсрочка не продлена.

В то же время приложение может работать нестабильно, ведь в эти дни повышенный спрос приводит к высокой нагрузке.

Відео дня

Впрочем, будет добавлен еще один способ проверить, есть ли у вас действительная отсрочка — через еВОД на портале "Дія". Правда, в ней не указана дата, до которой действует текущая отсрочка, поэтому те, у кого она перестанет действовать 3 февраля, завтра будут иметь прочерк в графе "отсрочка"

Что делать, если отсрочку не продлили

Если отсрочка не была продлена автоматически, но вы сохраняете право на нее, нужно использовать один из двух вариантов:

Начиная с 3 февраля есть возможность продлить отсрочку онлайн через приложение "Резерв+". В то же время этот вариант доступен не для каждой категории мужчин, которые имеют на отсрочку.

Обратиться в ЦНАП для оформления отсрочки.

В то же время адвокат предупреждает, что продлить отсрочку нужно как можно скорее, иначе, если документы не были поданы, возможна мобилизация.

Этот порядок касается только отсрочек, которые предоставляются через приложение "Резерв+" или комиссию при ТЦК и СП, и не распространяется на отсрочки по бронированию или служебным должностным обязанностям.

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что юристы предполагают, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки в этом году будут выписывать меньше бумажных повесток. Военнообязанным чаще будут поступать сообщения в электронном виде.

Фокус рассказывал, кого из мужчин заберут в армию в феврале в рамках мобилизации.