Деякі чоловіки втратять відстрочку 3 лютого: кого це стосується

2 лютого — останній день дії відстрочок, які були надані в листопаді 2026 року. Для частини чоловіків вона перестане працювати вже 3 лютого.

Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні перевірити, чи була продовжена їхня відстрочка автоматично. Про це попередила адвокатка Дар’я Тарасенко у Facebook.

За її словами, 3 лютого дія частини автоматичних відстрочок від мобілізації буде завершено.

Продовження може відбуватися різними варіантами — автоматично або рішенням комісії.

Як перевірити статус відстрочки

Для того щоб перевірити статус відстрочки, потрібно мати додаток "Резерв+". У ньому треба сформувати розширений витяг і перевірити дату відстрочки:

Якщо зазначено "04.05.2026" — відстрочку подовжено;

Якщо зазначено "02.02.2026" — відстрочку не подовжено.

Водночас додаток може працювати нестабільно, адже в ці дні підвищений попит призводить до високого навантаження.

Відео дня

Утім буде додано іще один спосіб перевірити, чи маєте ви дійсну відстрочку — через еВОД на порталі "Дія". Щоправда, у ній не вказана дата, до якої дії поточна відстрочка, тож ті, у кого вона перестане діяти 3 лютого, завтра матимуть прочерк в графі "відстрочка"

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо відстрочку не було продовжено автоматично, але ви зберігаєте право на неї, потрібно використати один з двох варіантів:

Починаючи з 3 лютого є можливість продовжити відстрочку онлайн через додаток "Резерв+". Водночас цей варіант доступний не для кожної категорії чоловіків, які мають на відстрочку.

Звренутися до ЦНАП для оформлення відстрочки.

Водночас адвокатка попереджає, що продовжити відстрочку потрібно якомога швидше, інакше, якщо документи не були подані, можлива мобілізація.

Цей порядок стосується лише відстрочок, які надаються через додаток "Резерв+" або комісію при ТЦК та СП, і не поширюється на відстрочки за бронюванням або службовими посадовими обов’язками.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що юристи припускають, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки цього року виписуватимуть менше паперових повісток. Військовозобов'язаним частіше надходитимуть повідомлення в електронному вигляді.

Фокус розповідав, кого з чоловіків заберуть до армії у лютому в рамках мобілізації.