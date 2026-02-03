В "Резерв+" автоматично оновлено 90% відстрочок від мобілізації: кому не потрібно подавати заяви

В Україні до 2 лютого автоматично продовжилися 90% оформлених відстрочок громадян від мобілізації. Міноборони розширило перелік категорій військовозобов'язаних, відстрочки яких продовжуються без їхньої участі.

Про автоматичне продовження відстрочки від мобілізації в Україні для певних категорій громадян повідомила 3 лютого пресслужба Міністерства оборони. У відомстві зазначили, що було подовжено терміни дії відстрочок, оформлених через "Резерв+" і поданих через Центри надання адміністративних послуг. До цього механізму було додано 7 категорій військовозобов'язаних.

В Міноборони пояснили, що тепер в Україні 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку громадян, тож вказаним категоріям не потрібно кожні 90 днів особисто йти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з документами та чекати понад тиждень на розгляд.

Відео дня

"Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в "Резерв+". У решті випадків заяви подаються через ЦНАП", — розповіли у відомстві.

Відстрочка від мобілізації: кому подовжать автоматично

В Міноборони навели перелік 7 категорій громадян, відстрочки яких відтепер підлягають автопродовженню:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

громадяни, які доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, визнаної недієздатною;

військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

громадяни, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Також автоматично продовжуватиметься відстрочка для категорій військовозобов'язаних, визначених раніше:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до служби;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

тих, хто має дружину чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

тих, хто має рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінок та чоловіків військових із дитиною;

батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студентів, аспірантів;

працівників вищої та профосвіти;

громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

людей, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військових, звільнених із полону.

Як подовжується відстрочка від мобілізації

Громадяни, чиї відстрочки автоматично продовжилися, спочатку отримали в застосунку "Резерв+" push-сповіщення про заплановане продовження, а після того, як дані було оброблено, їм надійшло повідомлення про оновлення терміну.

Якщо сповіщення не було, це може означати, що в державних реєстрах недостатньо даних або вони застаріли. Тобі необхідно звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з документами. В Міноборони наголосили, що ТЦК та СП більше заяви на відстрочки від громадян не приймають.

Нагадаємо, адвокатка Дар’я Тарасенко попереджала, що з 3 лютого деякі чоловіки втратять відстрочку, надану в листопаді 2025 року. Юристка пояснювала, як перевірити в застосунку "Резерв+", чи була відстрочка подовжена автоматично.

31 грудня ЗМІ з посиланням на Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснювали, чому можуть мобілізувати навіть із відстрочкою та як уникнути проблем із призовом. В ТЦК пояснили, що для виключення зі списків призову необхідно надати офіційні документи.