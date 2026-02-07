Поддержите нас UA
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК: есть пострадавшие

Жизни сотрудников ТЦК ничего не угрожает | Фото: Из открытых источников

31-летний житель Харькова во время проверки документов сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки набросился на них с ножом.

Инцидент произошел в Салтовском районе города, сообщили в полиции Харьковской области 7 февраля.

По информации правоохранителей, мужчина, заметив группу оповещения населения ТЦК, бросился убегать, после чего достал нож и ранил двух человек, которіе гнались за ним.

Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции №2 задержали нападающего. Им оказался 31-летний местный житель. Пострадавшим нанесены непроникающие ножевые порезы головы и туловища. Их жизни ничего не угрожает.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или тюремное заключение на тот же срок

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: Нацполиция Украины

Сейчас решается об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Тем временем местные Telegram-каналы публикуют видео, как сотрудники ТЦК "пакуют" в бусы военнообязанных. Например, на улице Орлова в Слободском районе города мужчину затолкали в микроавтобус вместе с женой.

Буквально накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уверял, что ТЦК обеспечивают 90% личного состава Сил обороны, и мобилизация проходит относительно стабильно.

Тем временем в Яворивском районе Львовской области 48-летний мужчина умер во время пребывания в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Врачи предварительно установили, что причиной смерти стало алкогольное отравление.

Напомним, во Львове женщина с пистолетом напала на автомобиль группы оповещения ТЦК.

Также сообщалось, что в Одессе представители ТЦК требовали у "заложника" 6 тысяч долларов. В частности, мужчину силой посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу.