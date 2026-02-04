Во Львовской области в ТЦК погиб мужчина: причиной смерти считают алкогольное отравление

В Яворивском районе умер 48-летний мужчина во время пребывания в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Врачи предварительно установили, что причиной смерти стало алкогольное отравление.

На своей странице в Facebook жена погибшего Татьяна Воловецкая сообщила, что ее муж Иван Воловецкий умер 2 февраля во время пребывания в Яворовском ТЦК. В публикации она отметила, что мужчину задержали работники центра, и в течение дня он находился под их наблюдением.

"Требую: официальных объяснений от Львовского областного ТЦК и СП. Немедленного расследования со стороны ГБР и Специализированной прокуратуры в сфере обороны. Прозрачной судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить реальную причину смерти. Мы не вернем жизнь человека, но должны сделать все, чтобы виновные понесли ответственность, а такие случаи не повторялись", — говорится в заметке женщины.

Во Львовском областном ТЦК и СП ответили на заявление жены и объяснили собственную хронологию событий. Согласно сообщению, 2 февраля в 09:30 сотрудники группы оповещения вместе с полицией остановили Воловецкого для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, документов при себе не имел и находился в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета.

В 10:00 его доставили в Яворивский ТЦК и СП и разместили в комнате отдыха для уточнения данных. Через несколько часов, другие военнообязанные сообщили дежурному о том, что Воловецкому стало плохо. Однако дежурный уже обнаружил мужчину без признаков жизни. В 13:43 вызвали скорую помощь, и медики констатировали смерть без следов насилия. Впоследствии, тело мужчины направили на вскрытие в Новояворовскую больницу им. Ю. Липы, где судебно-медицинская экспертиза предварительно установила, что причиной смерти стало алкогольное отравление.

"Подчеркиваем важность объективного освещения данного случая. Армия — это долг и честь! Зато алкоголь может убить быстрее врага. Выражаем искренние соболезнования семье покойного", — добавили в областном ТЦК и СП.

