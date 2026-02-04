На Львівщині у ТЦК загинув чоловік: причиною смерті вважають алкогольне отруєння, подробиці

У Яворівському районі помер 48-річний чоловік під час перебування у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Лікарі попередньо встановили, що причиною смерті стало алкогольне отруєння.

На своїй сторінці у Facebook дружина загиблого Тетяна Воловецька повідомила, що її чоловік Іван Воловецький помер 2 лютого під час перебування у Яворівському ТЦК. У публікації вона зазначила, що чоловіка затримали працівники центру, і протягом дня він перебував під їхнім наглядом.

Публікація дружини загиблого у Facebook Фото: Скриншот

"Вимагаю: офіційних пояснень від Львівського обласного ТЦК та СП. Негайного розслідування з боку ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті. Ми не повернемо життя людини, але маємо зробити все, щоб винні понесли відповідальність, а такі випадки не повторювалися", — йдеться в дописі жінки.

У Львівському обласному ТЦК та СП відповіли на заяву дружини та пояснила власну хронологію подій. Згідно з повідомленням, 2 лютого о 09:30 працівники групи оповіщення разом із поліцією зупинили Воловецького для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані, документів при собі не мав і перебував у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку.

О 10:00 його доставили до Яворівського ТЦК та СП і розмістили у кімнаті відпочинку для уточнення даних. Через декілька годин, інші військовозобов’язані повідомили чергового про те, що Воловецькому стало погано. Однак черговий вже виявив чоловіка без ознак життя. О 13:43 викликали швидку допомогу, і медики констатували смерть без слідів насильства. Згодом, тіло чоловіка направили на розтин до Новояворівської лікарні ім. Ю. Липи, де судово-медична експертиза попередньо встановила, що причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Публікація Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook Фото: Скриншот

"Наголошуємо на важливості об’єктивного висвітлення даного випадку. Армія – це обов’язок і честь! Натомість алкоголь може вбити швидше за ворога. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного", — додали у обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, що на Київщині офіцеру районного ТЦК оголосили підозру у жорстокому поводженні з військовозобов’язаними. За версією слідства, офіцер не лише застосовував силу, а й знімав свої дії на відео.

Також Фокус писав, що в Одесі представники ТЦК вимагали у "заручника" 6 тисяч доларів. Зокрема, чоловіка силоміць посадили чоловіка в автобус і близько години возили містом.